Black Friday 2022 Mediaworld. Sconti pc e Apple

MediaWorld, quando c’è il Black Friday 2022? Data inizio venerdì nero e quali sono le migliori offerte su PC e MacBook in negozio.

Mediaworld Black Friday 2022. Il countdown per l’arrivo degli sconti del venerdì nero è partito e da qui a novembre ogni momento è quello giusto per fare un affare. Specie per la tecnologia e i computer le promozioni sono già in corso nei negozi di elettronica. Ad esempio da MediaWorld ci sono ribassi oltre il 30% su PC e Apple, quindi se non avete voglia di attendere l’arrivo del venerdì nero ecco quali sconti ci sono già.

Quando inizia il Black Friday 2022 e quanto dura

Black Friday da mediaword quando

Il venerdì nero arriva il venerdì 25 novembre 2022 nei negozi MediaWorld e prosegue durante tutto il fine settimana fino a lunedì 28 novembre, ossia il cyber monday. Ma nell’attesa di queste giornate di forti sconti, il rivenditore ha già previsto offerte lampo su tantissimi prodotti di tecnologia, come riporta sul suo sito internet.

In particolare ci sono già ribassi molto interessanti che riguardano PC, computer e MacBook della Apple. Quindi se state pensando di acquistare un nuovo portatile oppure volete regalarne uno, magari in vista del prossimo Natale, ecco i migliori PC attualmente in offerta nei negozi Mediaworld.

PC Asus da 15,6 pollici

Computer portatile Asus in offerta a 449 euro da Mediaword, grazie ad uno sconto del 38,4% sul costo iniziale pari a 729 €. Un modello notebook color argento dotato di processore Inter Core i5, con 8 GB di Ram e 512 GB di memoria.

Acer Aspire 7 da 15,6 pollici

PC in vendita attualmente nei negozi MediaWorld a 799 euro, con uno ribasso del 33,36% visto che il prezzo di listino ammonta a 1199 €. E’ un modello notebook color nero, dotato di processore AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria.

Apple MackBook Air 13 da 13,3 pollici

Modello attualmente in vendita a 995 euro, scontato del 19% rispetto al prezzo iniziale di 1.229 €. Colore del pc silver (ossia argento) con le seguenti caratteristiche tecniche: 256 GB di memoria, processore Apple M-Series e 8 GB di Ram.

Mediaworld Black Friday 2022 PC

Abbiamo visto gli sconti applicati su computer e prodotti Apple, già presenti nel volantino mediaworld. Si tratta di ribassi che vanno dal 15-20% fino a quasi il 40% a seconda dei casi. Dal momento che mancano ancora settimane all’arrivo ufficiale del venerdì nero 2022 si tratta già di percentuali consistenti, proposti ai clienti tramite la promozione denominata “sottocosto”.

Ma con il passare del tempo le offerte lampo e le promozioni aumenteranno ancora fino al culmine della black week e del cyber monday 2022. Riassumendo, se volete acquistare un computer potete già farlo a prezzi scontati da Mediaworld, ma se volete sconti ancora più alti allora potete attendere l’arrivo del 25 novembre.

