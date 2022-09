Amazon sconti Prime Day autunno 2022 quando iniziano e chi partecipa

Amazon conferma due giorni di saldi e sconti a ottobre, una versione autunnale del Prime Day. Tutto quello che devi sapere e come partecipare agli sconti di Amazon Prime.

Dopo mesi di rumors Amazon ha confermato che farà due giorni di sconti ad ottobre. I saldi inizieranno alle ore 00:00 dell’11 ottobre e durano fino alle 23:59 del 12 ottobre e come di consueto sono riservati solo ed esclusivamente agli abbonati Prime. Ecco intanto cosa c’è da sapere e quali sono i marchi che partecipano all’evento Amazon prime Day ottobre

Amazon Prime Day autunno 2022

Il colosso dell’e-commerce anticipa il Black Friday con 48 ore di offerte per agevolare tutti i clienti e inaugurare la stagione dello shopping natalizio, quindi trovate: giocattoli, marchi come Samsung e Miele oltre a iRobot, GHD e molti altri brand

Le offerte quindi saranno disponibili in moltissime categorie, tra cui ci sono l’elettronica, la moda, il beauty, oggettistica per la casa, cucina, senza dimenticare gli animali domestici e i dispositivi Amazon. Pertanto trovate di tutto, anche i bijoux di Pandora o Swarovski

Insomma se dovete acquistare qualche elettrodomestico, o un nuovo computer oppure volete comprarvi un paio di scarpe o stivali, ma anche un nuovo smartwatch, Amazon vi accontenta con questi sconti di ottobre.

Come abbonarsi ad Amazon Prime

Se non siete abbonati per partecipare all’evento del Prime Day di Amazon dovete iscrivervi alla piattaforma senza pagare nulla. I primi 30 giorni infatti sono gratuiti, ma in questo modo potete beneficiare delle offerte del Prime Day e non solo, ricordate che Amazon offre anche film e partite in streaming, e musica con oltre 90 milioni di brani.

Quanto costa abbonarsi ad Amazon

Il costo dell’abbonamento ad Amazon è aumentato lo scorso settembre, tuttavia parliamo di cifre comunque irrisorie ossia: 49 euro annui. Per gli sudenti universitari invece ci sono delle agevolazioni, il servizio Prime Student è disponibile a soli 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno.

Questo per ora è tutto quello che c’è da sapere sui saldi e sconti Amazon Prime Day ottobre 2022.