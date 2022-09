Black Friday Euronics 2022. Sconti e offerte Tv

Euronics black friday 2022. Data inizio sconti del venerdì nero nel negozio di elettronica. Promozioni Smart Tv da Euronics, ecco le migliori.

Black Friday 2022 – da Euronics sono iniziativi gli sconti che ci porteranno direttamente a uno dei periodi più attesi: il venerdì nero di novembre. Ma come ormai abitudine i negozi propongono nei propri volantini già offerte allettanti con largo anticipo. Euronics è fra questi, quindi se non volete aspettare l’inizio del black friday, trovate già da ora sconti imperdibili, soprattutto sulle Smart Tv. Vediamo quali sono le più interessanti attualmente disponibili.

Quando inizia il Black Friday 2022 Euronics

Come si legge sul sito del rivenditore di elettronica, gli sconti del venerdì nero iniziano ufficialmente dal 24 novembre 2022. Si tratta de giorno primo del black friday, quest’anno in calendario il 25 del mese.

Mentre la fine di questo periodo è previsto per il 29 novembre 2022, in pratica il giorno successivo al cosiddetto cyber monday. Insomma, manca ancora parecchio, ma già ora trovate grandi offerte nei negozi Euronics, quindi vi consigliamo di approfittarne subito. Ad esempio se vi serve una smart Tv di seguito ci sono i migliori modelli attualmente in promozione in negozio.

Smart Tv Hisense Oled 4K 65 pollici

Questo televisore, color metallizzato è in vendita da Euronics a 724 euro, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo originario pari a 999 euro. Caratteristiche video: QLED e trasmissione in 4K.

Smart Tv Samsung QLED 50 pollici

Tv con risoluzione ultra HD 4K, che trovi al prezzo di 669 euro nei negozi Euronics, con lo sconto del 29%, rispetto al prezzo iniziale di 949 €.

Smart Tv LG UHD 43 pollici

Modello scontato del 35%, quindi attualmente in vendita da Euronics al prezzo di 450 euro, invece dei 699 euro inizialmente previsti in listino.

Euronics Black Friday Tv 2022

Abbiamo visto alcuni del modelli già in vendita nei negozi autorizzati Euronics e scontati. In pratica al momento le percentuali dei ribassi sulle Smart Tv si aggirano intorno al 25-35%, a seconda dei casi. Ma ovviamente con l’avvicinarsi del tanto atteso venerdì nero gli sconti su questi e altri elettrodomestici sono destinati a salire, talvolta in modo anche importante.

Quindi a ridosso del 25 novembre, data di inizio del Black Friday e nei giorni seguenti le promozioni su Tv e non solo potrebbero salire anche al 50% e oltre. Tuttavia se state pensando di acquistare una Smart tv di ultima generazione, vi consigliamo di valutare di acquistarla già da ora, magari fra i modelli sopra indicati. Questo per evitare di non ritrovare la televisione che vi interessa quando gli sconti saranno maggiori e probabilmente i modelli andranno a ruba in negozio e online.

Se invece preferite aspettare, restate aggiornati su Donne sul web, con tutte le altre iniziative in arrivo.

