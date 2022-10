Black Friday 2022 Unieuro. Offerte smartphone e iPhone

Quando c’è il Black Friday da Unieuro? Data inizio e durata sconti del venerdì nero 2022. Ecco i migliori sconti sui cellulari nei negozi Unieuro.

Black Friday Unieuro 2022. Sale l’attesa per l’arrivo delle promozioni del venerdì nero di novembre, specie fra gli appassionati di tecnologia. Ma nei negozi di elettronica le offerte iniziano molto prima, fin da ora. Quindi se sei alla ricerca dello sconto giusto per comprare uno smartphone o un iPhone, ecco quali sono i migliori già disponibili da Unieuro, senza aspettare l’inizio ufficiale del black friday.

VEDI ANCHE: BLACK FRIDAY 2022 QUANDO INIZIA E QUANTO DURA

Black Friday 2022 Unieuro quando comincia

Nei negozi fisici e negli store online di Unieuro, il venerdì nero 2022 inizierà il 25 novembre 2022. In questo giorno ci saranno le percentuali di sconto più alte, applicate sui cellulari, ma anche su Tv, elettrodomestici e tanti altri prodotti per la casa.

La durata del black friday poi con ogni probabilità arriverà fino a lunedì 28 novembre, ossia fino al cyber monday 2022. Ma se non avete voglia di aspettare fino a novembre inoltrato, da Unieuro trovate già adesso offerte imperdibili sugli smartphone in volantino. Vediamo quali sono le migliori qui di seguito.

Black Friday Euronics 2022. Sconti e offerte Tv

Samsung Galaxy S53 5G

Cellulare in offerta al prezzo di 332 euro da Unieuro, attualmente in sconto del 29% rispetto al prezzo iniziale pari a 469,99 €. Modello color nero con display da 6,5 pollici, doppia SIM Android 12, 6 GB di Ram e 128 GB di memoria.

Xiaomi Redmi Note 11

Modello attualmente in vendita al prezzo di 199,99 euro, con uno sconto applicato da Unieuro pari al 19% (249,99 euro il costo di listino). Ecco le principali caratteristiche di questo smartphone Xiaomi: display da 6,43 pollici, doppia SIM Android 11, tecnologia 4G, 128 GB di memoria e 4 GB di RAM.

Apple iPhone 13 256 GB Mezzanotte

Uno degli iPhone Apple più amati in assoluto è attualmente in offerta da Unieuro al prezzo di 929 euro. Grazie ad un sconto applicato del 12% rispetto al costo iniziale di iPhone 13, pari a 1.059 euro in catalogo. Modello color nero con 256 GB di memoria, 5G, con sistema operativo iOS 15 e display OLED.

Unieuro Black Friday Smartphone 2022

Come visto alcuni dei modelli più belli fra iPhone e Smartphone sono già in vendita a prezzo scontato nei negozi autorizzati Unieuro. Le percentuali di ribasso applicate in questo momento varano dal 12 al 30% in linea generale. Nelle prossime settimane sono destinate a salire, soprattutto durante il black week end (dal 25 al 28 novembre 2022).

Durante questo periodo probabilmente si troveranno anche riduzione di prezzo fino al 50%. Non solo sui cellulari ma anche su Tv e elettrodomestici. Ne è un esempio la promozione “passione casa” già in corso. Altre iniziative promozionali arriveranno man mano che ci si avvicina al 25 novembre e saranno proposte dal rivenditore.

In sintesi, il black friday Unieuro inizia il 25 novembre 2022, ma già da ora vi consigliamo di non perdere le grandi offerte in volantino. Fra nuovi modelli iOS e Android è il momento giusto per cambiare il vostro telefono o portarvi avanti con i regali di Natale.

VEDI ANCHE: AMAZON PRIME DAY AUTUNNO 2022 QUANDO INIZIANO