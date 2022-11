iPhone 11, 12 e XR ricondizionati. I 5 migliori da comprare ora. Prezzi

Iphone ricondizionati, ecco i migliori da comprare in questo momento. Che iPhone conviene acquistare adesso e quanto costano. TOP 5.

Se stai pensando di acquistare un iPhone XR, 11, 12 o altri modelli, devi sapere che Apple non fa sconti durante i Saldi o il Black Friday. Tuttavia puoi trovare modelli ricondizionati o usati, ma in ottimo stato, a prezzi molto vantaggiosi. Per questo abbiamo selezionato le 5 migliori offerte attualmente disponibili su Amazon, con tanto di caratteristiche tecniche e prezzi caso per caso.

1- iPhone XR

L’iphone XR ricondizionato è uno dei modelli più desiderati in assoluto. In questo momento puoi acquistarlo su Amazon al prezzo di 315 euro per il modello con 64 GB di memoria, tecnologia 4G, sistema operativo iOS 12 e schermo da 6,1 pollici. Se invece cerchi una memoria maggiore (128 GB) allora il prezzo è di poco superiore, vale a dire 339 euro.

2- iPhone 11

Questo modello Apple rappresenta il giusto mix fra prestazioni e convenienza. Ad oggi l’iphone 11 ricondizionato è in vendita al prezzo di 380 euro su amazon Italia. Oltre alla colorazione nella foto si può scegliere di acquistarlo anche giallo, nero o argento. Inoltre dispone di 64 GB di memoria, fotocamera posteriore da 12MP e schermo da 6,1 pollici. Non si trova invece da 256 GB.

3- iPhone 12

Modello attualmente disponibile con 64 GB di memoria, schermo da 6,1 pollici, varie colorazioni e grandissime prestazioni. Il prezzo sale a 599 euro per chi vuole la taglia da 128 GB. Per chi ama le dimensioni più piccole, una valida variante in questo caso è rappresentata dall’iPhone 12 mini ricondizionato, acquistabile su Amazon a 469,99 €.

4- iPhone 13 pro max

Uno degli ultimi e amatissimi modelli Apple, ovvero l’iPhone 13 pro max ricondizionato. Anche in questo caso lo trovi su Amazon, ma bisogna specificare che a differenza degli altri modelli il costo è decisamente più alto e quindi non per le tasche di tutti. Infatti, si può comprare a 1.080 euro al momento, con un risparmio comunque notevole rispetto al modello nuovo. Le sue caratteristiche sono: colorazione grafite (o altre 3 opzioni), 256 GB di memoria, sistema operativo iOS 15 e dimensioni dello schermo da 6,7 pollici.

5- iPhone XS

Chiudiamo questa nostra top 5 di cellulari Apple da non perdere, tornando a un modello di fascia economica. Stiamo parlando del iPhone XS ricondizionato, che trovi su Amazon al prezzo di 284 euro, nelle colorazioni grigio siderale oppure oro o argento. Queste le sue caratteristiche tecniche: capacità di memoria 64 GB, schermo da 5,8 pollici e tecnologia 3G.

iPhone rigenerati economici

Come abbiamo visto nella nostra top 5 dei migliori iPhone da comprare in questo momento, la maggior parte di questi ha un costo decisamente economico, se lo confronti con quello necessario per acquistarlo nuovo. Ciò vale sia per modelli di fascia prezzo medio-bassa, che per quella più elevata, come nel caso del 13 pro max. Infatti, anche se costa oltre 1.000 euro risulta decisamente più vantaggioso rispetto al modello non ricondizionato.

Insomma, con questa modalità di acquisto su Amazon, puoi trovare un bellissimo iPhone da regalare agli altri o a te stesso, a un prezzo più abbordabile. Il tutto senza rinunciare alla qualità tipica dei cellulari Apple.