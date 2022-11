Black Friday 2022 Milano. Date e negozi

Quando inizia il Black Friday a Milano. Ecco quali negozi aderiscono fino al cyber monday e che sconti ci sono già su abbigliamento, bellezza e tecnologia.

Black Friday 2022. A Milano il venerdì è molto sentito, soprattutto negli ultimi anni visto che la città gode di un turismo sempre maggiore, fra italiani e stranieri che oltre vedere le bellezze della città vogliono fare shopping. Per questo ci possiamo aspettare un grandissimo flusso di persone in cerca degli sconti della black week e non solo.

Ma quando ci comincia il black friday 2022 a Milano e quali sono i negozi che partecipano? Vediamolo di seguito.

Black Friday 2022 Milano quando c’è

Come in tutta Italia anche a Milano il venerdì nero ci sarà il 25 novembre 2022. Ma sappiamo che gli sconti non si limitano mai a un solo giorno, infatti le grandi catene commerciali li applicano almeno per una settimana. In alternativa nel black week end, vale a dire nel fine settimana che va da venerdì 25 a lunedì 28 novembre (giorno del cyber monday) quest’anno.

Nel capoluogo lombardo gli appassionati di shopping non stanno più nella pelle per l’evento. Per questo vi diciamo tutto quello che c’è da sapere sugli sconti del venerdì nero di Milano: in quali negozi si trovano e da quando, a quanto ammontano e dove sono già iniziati.

Black Friday Rinascente Milano

Alla Rinascente sono previsti ribassi con percentuali molto elevate nei tanti negozi presenti nel punto vendita di Milano. Come già successo lo scorso anno si prevedono lunghe code per approfittare delle promozioni della black week del 25 novembre e giorni seguenti.

Ma attenzione c’è un modo più comodo per approfittare degli sconti della Rinascente: i singles day che garantiscono solo online un risparmio fino al 40% su abbigliamento uomo, donna e bambino. L’offerta attualmente è disponibile dal 9 all’11 novembre 2022 e riguarda scarpe, piumini, pantaloni, maglie, accessori, cappellini, portafogli e tanto altro. Inoltre, è previsto uno sconto del 20% fino al 13 novembre, grazie ai beatiful days, su fragranze, profumi e occhiali da sole.

Negozi di abbigliamento Black Friday 2022 Milano

Zara , che propone gli sconti su tutta la sua selezione di abbigliamento donna, uomo e bambino solo a ridosso del 25 novembre.

, che propone gli sconti su tutta la sua selezione di abbigliamento donna, uomo e bambino solo a ridosso del 25 novembre. Decathlon, con sconti fra il 10 e il 30% già attualmente su abbigliamento sportivo e ogni tipo di attrezzatura per l’outdoor.

con sconti fra il 10 e il 30% già attualmente su abbigliamento sportivo e ogni tipo di attrezzatura per l’outdoor. OVS, dove attualmente ci sono gli sconti di Mid Season su abbigliamento fino al 50%, ma che storicamente ha sempre partecipato anche a quelli del venerdì nero.

Questi alcuni esempi di grandi catene commerciali, ma ovviamente anche i singoli negozi di abbigliamento propongono promozioni nella settimana del black friday.

Black Friday Sephora Milano

Anche Sephora partecipa al venerdì nero del 25 novembre. In attesa di questo evento c’è già il singles day dell’11 novembre 2022 con le seguenti offerte:

30% su cofanetti e best seller

25% su fragranze, Skincare & Make-up dei brand più amati

20% sulla Sephora collection.

Vedi anche: Black Friday 2022 Italia negozi dove è già iniziato

Negozi di bellezza aderenti al black friday Milano

Oltre a Sephora, qui trovi i principali negozi di beauty che aderiscono al venerdì nero:

Douglas, con sconti già da ora su rossetti, profumi, mascara e molto altro grazie al beauty friday.

con sconti già da ora su rossetti, profumi, mascara e molto altro grazie al beauty friday. Naima, oltre al venerdì nero in negozio il 25, ci sono offerte dal 5 al 20% online sulle fragranze più amate, make-up e molto altro.

oltre al venerdì nero in negozio il 25, ci sono offerte dal 5 al 20% online sulle fragranze più amate, make-up e molto altro. Kiko Milano, che prevede cosmetici di ogni tipo con ribassi che possono arrivare fino al 50% durante la black week.

Black Friday a Milano, in quali negozi di elettronica

Non solo moda e cura della persona, ecco i negozi di tecnologia che partecipano agli sconti fino al cyber week a Milano:

Unieuro, con promozioni su Smart Tv, elettrodomestici e non solo

con promozioni su Smart Tv, elettrodomestici e non solo Mediaworld, con sconti imperdibili su pc, smartphone e molto altro.

Difficile invece trovare sconti sugli iPhone 13 o 14 e altri prodotti Apple (in questo caso gli unici ad ora sono su Amazon).

Riassumendo, il Black Friday nei negozi di Milano ci sarà durante la settimana che include venerdì 25 novembre e termina lunedì 28. Tuttavia come abbiamo visto fra singles day e sconti di metà stagione trovate promozioni già in moltissimi store. Sta solo a voi scegliere di quali approfittare e se farlo nei centri commerciali, nei negozi oppure online.