Mondo convenienza Black Friday 2022. Offerte su mobili e elettrodomestici

Black Friday 2022 mondo convenienza. Quando iniziano gli sconti nei negozi e sul sito. Ecco intanto quali sono le offerte in saldo per la casa da non perdere adesso.

Mondo Convenienza partecipa al Black Friday 2022 con promozioni fatte apposta per chi vuole rinnovare o arredare per la prima volta la propria abitazione. Gli sconti su cucine, armadi, forni, lavastoviglie e quant’altro raggiungeranno percentuali molto alte durante le prossime settimane. Tuttavia già da ora potete trovare ribassi del 20-30% nei negozi mondo convenienza. Vediamo su quali prodotti e cosa aspettarsi dal venerdì nero di quest’anno.

Quando c’è il black friday da Mondo Convenienza?

Nel 2022 la catena commerciale che vende mobili e arredamento per la casa, ha annunciato che le promozioni del venerdì nero ci saranno il 25 novembre. Ma le offerte si estenderanno anche al cyber monday di lunedì 28 novembre, in particolare nella sua piattaforma e-commerce.

Quindi sicuramente per 24 ore ci saranno percentuali di sconto molto alte sui prodotti venduti nei negozi, dalle cucine alle camere da letto fino a divani e elettrodomestici. Ma non mancheranno pure le offerte nello store online.

Le 4 migliori offerte da Mondo convenienza

E per chi non vuole aspettare fino a fine novembre che offerte ci sono? Già molte nei negozi Mondo Convenienza, vediamo le migliori presenti ora in volantino.

Forno e piano cottura Indesit

Attualmente in vendita al prezzo di 479 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo iniziale pari a 579 euro. Il modello possiede un piano cottura con 4 fuochi gas e un forno elettrico con classe di efficienza energetica A. Non è necessario acquistare una cucina per usufruire di questa promozione.

Lavastoviglie da incasso Candy

Attualmente in vendita al prezzo di 305 euro (anziché 373 €) grazie allo sconto di circa il 19% applicato in negozio. Si tratta di modello con le seguenti dimensioni in centimetri: 45x57x82 e rientra nella classe energetica E.

Vedi anche: Bonus elettrodomestici senza ristrutturazione a una condizione

Frigorifero Indesit

Modello scontato di 100 euro rispetto al prezzo iniziale, per questo in vendita a 450 € anziché 550. E’ un frigo a libera installazione, di classe F e con una capacità di 339 litri, oltre che possedere vari scompartimenti.

Armadio e camera da letto Sirio

L’intera camera modello Sirio è attualmente disponibile al prezzo di 654 €, scontato del 20% rispetto al prezzo di listino pari a 798 euro. E’ composta dal letto contenitore, armadio con 4 ante battenti con specchio, comodino e comò, in varie colorazioni a scelta in base alle vostre preferenze.

Quanto durano le offerte da Mondo Convenienza?

Abbiamo visto che Mondo Convenienza fa il black friday nel 2022, anche se lo promozioni ufficiali di questo periodo saranno comunicato solo a ridosso del 25 novembre. Ma non c’è bisogno di aspettare il venerdì nero se volete acquistare elettrodomestici o mobili fin da ora, perché gli sconti intorno al 20% ci sono già nei negozi.

Quindi se avete voglia di rinnovare casa, soprattutto in questi mesi in cui ci avviamo verso le festività natalizie e la fine dell’anno, vi consigliamo di non perdervi queste proposte e altre che arriveranno. Come? Seguendo costantemente Donnesulweb che vi terrà informati su sconti, promozioni e saldi.