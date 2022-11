Amazon Black Friday 2022. Quando inizia e quali sono le migliori offerte ora

Black Friday 2022 quando c’è su Amazon. Dalle Smart Tv agli Echo Buds fino ai giocattoli, ecco cosa comprare a prezzo scontato adesso.

Il black friday 2022 è sicuramente il momento migliore per fare shopping a prezzi ribassati. Su Amazon in particolare trovi offerte praticamente su tutto. Dai prodotti di tecnologia, a quelli di informatica fino alla moda e perfino i regali di Natale. Ma soprattutto molti di questi sono già adesso in offerta. Non ci credi? Dai un’occhiata qui di seguito alla selezione che abbiamo fatto.

Quando inizia e finisce il Black Friday Amazon

Amazon è uno dei negozi aderenti al black friday, che come si legge sul sito quest’anno dura dal 18 fino al 28 novembre 2022, per un totale di 10 giorni. Nel mezzo ovviamente ci saranno i picchi degli sconti previsti nelle giornate di venerdì 25 novembre e del cyber monday del 28 novembre.

Ma prima? Nessun problema perché su Amazon trovi moltissime offerte già da ora. Tanto che si può parlare di black friday anticipato. Ecco cosa cosa sconta adesso Amazon.it.

Smart Tv

Samsung Tv da 43 pollici, Crystal UHD, attualmente in vendita a 339 euro, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 479 euro. In alternativa, se stai cercando una televisione più grande e con migliori qualità video e performance, ecco il modello Hisense da 65 pollici QLED Uhd e 4K. Attualmente in vendita a 649 euro, con uno sconto del 28%.

Vedi anche:

Dispositivi Amazon Echo

Entrambe le tv citate sono compatibili con Alexa, vale a dire gli assistenti vocali di Amazon, che ormai fanno davvero di tutto, inclusa la riproduzione di musica o l’accensione della luce se collegate alle apposite lampadine. Amazon Echo dot di terza generazione attualmente lo trovi in offerta a 33,99 euro, con uno sconto del 32%.

Mentre sul dispositivo Echo show 5 c’è la seguente promozione: kit di 2 dispositivi più la lampadina white al prezzo di 73,98 euro, scontato del 61%.

Echo Buds

Anche per gli amanti delle cuffie wireless attualmente c’è un’offerta molto interessante su Amazon. Si tratta delle cuffie Echo Buds, con Alexa integrata e la capacità di cancellazione attiva del rumore. Al momento le trovi in vendita a 59,99 euro con uno sconto del 50% sul prezzo di partenza.

Apple Watch e smartwatch

Fra gli oggetti più gettonati non poteva mancare l’Apple Watch Ultra attualmente in offerta su amazon.it a 949 euro. Il modello è scontato del 6%, ma rappresenta un top di gamma con GPS e cellular cassa 49 mm). Ma oltre a questo modello trovi anche diversi smartwatch in promozione e in fasce di prezzo più economiche.

Vedi anche: Black Friday 2022 siti e negozi dove è già iniziato

Sconti e regali di Natale su Amazon

Non finisce qui, infatti Amazon ha già aperto la vetrina di Natale, ovvero l’apposita sezione in cui trovate una vastissima selezione di regali e oggetti per vivere al meglio la magia delle festività. Ad esempio state cercando giocattoli da regalare ai vostri figli o a quelli dei vostri parenti o amici? Qui ne troverete davvero di ogni tipo, senza dovervi caricare lo stress di andare in giro per negozi, con il rischio di non trovarli.

Insomma, fra offerte del black friday già disponibili sui migliori prodotti di tecnologia e la possibilità di anticipare i regali di Natale, su Amazon trovi ora sicuramente quello che cerchi. Ma se non vuoi perderti nessun affare, resta aggiornato su Donnesulweb per conoscere le ultime su sconti e saldi in Italia.