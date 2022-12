I 5 migliori orologi e smartwatch da regalare ad un uomo.

Orologi e smartwatch quali sono i migliori da regalare ad un uomo. Dipende dallo stile di chi lo riceve. Ecco una selezione dei 5 migliori marchi con prezzi, sconti e recensioni

Tra i regali più apprezzati dagli uomini ci sono gli orologi e gli smartwatch. E nonostante qualcuno creda ancora che regalare un orologio porta male, ricordiamo che i segnatempo, da sempre si regalano per le occasioni importanti. Ecco quindi una selezione dei migliori orologi e smartwatch maschili da regalare. Troverete quelli con prezzi economici e medio alti, ma anche quelli di qualità scontati.

Orologi classici uomo

In tema di orologi dallo stile classico, la scelta può ricadere su un modello con cinturino in pelle o con bracciale in acciaio. Uno dei migliori brand di orologi maschili a prezzi accettabili è senza dubbio Tissot. I suoi orologi uomo come il Chrono XL Classic o il Tissot Gentleman, hanno uno stile elegante e inconfondibile. I prezzi variano, comunque sia anche a meno di 400 euro si può comprare online un bellissimo orologio da uomo.



Per chi desidera spendere meno la scelta non manca. Tra gli orologi classici da uomo più amati c’è il marchio svizzero Citizen. Si tratta di un brand molto apprezzato dagli uomini che amano i cronografi come questo modello che vanta oltre 460 recensioni positive e costa solo 176 euro scontato su Amazon.

Per chi ama lo stile raffinato ed elegante, i segnatempo a prezzi economici non mancano. Oltre il ben noto marchio Festina, uno degli orologi maschili più apprezzati è quello ultrasottile di Daniel Wellington. Una scelta questa, che accontenta gli amanti dello stile minimalista e, soprattutto inglese.

Orologi Smartwatch

E’ inutile girarci intorno, anche se i marchi moda come Liu Jo e altri vendono smartwatch, tre restano i brand più cercati dagli uomini per questi prodotti: HUAWEI, Samsung e Apple. Il primo perché offre orologi smartwatch a prezzi economici, il secondo perché ha una gamma di orologi di qualità come il Galaxy Watch5, (dispositivo tra i più venduti del brand) e infine Apple che resta il brand di riferimento per gli smartwatch.

Non a caso marchi del lusso come Hermès hanno deciso di associare il loro marchio ad Apple creando una collezione apposita di cinturini. Ma andiamo con ordine. Se volete spendere poco e fare un bel regalo, HUAWEI WATCH GT 2 è un buon compromesso tra estetica e funzionalità. Vanta oltre 4000 recensioni positive e lo trovate scontato su Amazon



Possiede uno schermo Touchscreen da 1,39 pollici e una batteria di lunghissima durata (fino a 2 settimane di utilizzo con una ricarica). Consente di utilizzare oltre modalità di allenamento e di utilizzare la funzione chiamate tramite Bluetooth, collegandolo al vostro smartphone Android.

Apple Watch

I dispositivi dell’azienda di Cupertino hanno diverse serie. Tra quelle più nuove ci sono la Series 8 e Apple Watch Ultra realizzato in titanio ultraresistente. Un vero gioiello tecnologico con cassa da 49mm, pensato per chi ama gli sport estremi, oltre al design e alle sue tante funzionalità.

Ovviamente parliamo di prodotti che costano, ma come tutti i dispositivi Apple mantengono un valore alto sul mercato dell’usato. Comprare l’Apple Watch significa spendere cifre che variano dai 500 agli oltre 1000 euro. Ma nonostante il costo, restano tra gli smartwatch più cercati e amati dagli uomini.

Questo perché rappresenta un ottimo regalo anche per chi non è molto appassionato di sport e si limita a praticarlo saltuariamente. Il motivo è semplice: possiede altre funzioni molto comode, su tutte mostrare notifiche di messaggi ed email ricevute. Questo è possibile sincronizzando l’orologio con il proprio iPhone.

Orologio uomo quale regalare

Come abbiamo detto oltre alla disponibilità economica, regalare un orologio da uomo non è semplice se non si conoscono i gusti e lo stile di chi lo riceve. Molti uomini preferiscono esibire al polso orologi di classe e lussuosi, come: il noto Rolex o i vari Omega, altri invece amano lo stile vintage del Casio, mentre molti uomini di età diverse prediligono gli smartwatch.

In questo articolo abbiamo cercato di sintetizzare quali sono i migliori marchi di orologi e smartwatch a prezzi bassi, medi e più alti. Questo perché il mercato degli segnatempo maschili offre molta scelta e gli orologi da regalare ad un uomo non mancano.

Quindi, qualunque marchio di quelli citati può essere quella giusto se risponde alle esigenze e ai desideri di chi lo riceve. Ma ricordate che un orologio è un regalo che ha un significato, pertanto accompagnatelo con una bella frase, ma solo nel biglietto. Evitate di fare incidere frasi sulla cassa dell’orologio se l’omaggio non è destinato a vostro marito o al compagno di vita.

Infatti, non è una buona idea scrivere qualunque cosa su orologi di lusso e smartwatch, in particolare su quelli di Apple. Vostro marito o fidanzato potrebbe permutarlo il prossimo anno con l’ultimo uscito, visto che l’azienda di Cupertino consente di cambiare il dispositivo che hai con quello che vuoi. Come? Dando una valutazione economica all’Apple watch restituito e scontando questo valore sul prezzo di quello che si acquista. Quindi visto che c’è la possibilità di permuta, le scritte sugli orologi sono assolutamente da evitare.