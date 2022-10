Sciopero treni e aerei. Calendario novembre 2022

Sciopero mezzi. Quando ci saranno i prossimi scioperi di treni, aerei e trasporti a novembre 2022. Date e orari.

Scioperi aerei e treni. Anche novembre 2022 sarà caratterizzato da diverse manifestazioni, come già sta accadendo per il mese di ottobre. In particolare è prevista più di una giornata di sciopero fra aeroporti, compagnie ferroviarie come Trenitalia e trasporti locali.

Insomma, anche nelle prossime settimane il consiglio è quello di verificare quale scioperi ci sono per evitare eventuali disagi nei viaggi. Ecco l’elenco di quelli già previsti e riportati sul sito del Mit.

Trenitalia sciopero novembre 2022

Per quanto riguarda gli scioperi del personale ferroviario, sono in arrivo diverse manifestazioni in numerose zone d’Italia. Come riporta il sito internet del ministero dei trasporti, sono previste le seguenti agitazioni:

lunedì 7 novembre e martedì 8 novembre 2022: sciopero regionale del personale di Trenitalia della Calabria. La durata è di 24 ora: iniziale alle ore 21:01 del 7 novembre e finisce alle 21:00 del giorno successivo.

2022: sciopero regionale del personale di Trenitalia della Calabria. La durata è di 24 ora: iniziale alle ore 21:01 del 7 novembre e finisce alle 21:00 del giorno successivo. domenica 13 novembre 2022: in questa occasione incrocia le braccia il personale di Trenitalia in Emilia Romagna. Lo sciopero dura 8 ore, a partire dalle ore 9:01 fino alle 16:59.

Scioperi aerei novembre 2022

Passiamo ora agli scioperi previsti per il trasporto aereo. Ad oggi nel mese di novembre non sono ancora stati comunicati scioperi da parte del personale delle principali compagnie aeree come ad esempio Ryanair, Easyjet o Wizzair.

Tuttavia ci saranno comunque disagi in alcuni grandi scali aeroportuali, a causa dello sciopero del personale. Queste le giornate da cerchiare in rosso in calendario:

lunedì 7 novembre 2022, ci sarà uno sciopero di 24 ore (per l’intera giornata) del personale della società BGY international services dell’aeroporto di Bergamo Orio al serio.

2022, ci sarà uno sciopero di 24 ore (per l’intera giornata) del personale della società BGY international services dell’aeroporto di Bergamo Orio al serio. venerdì 25 novembre 2022 arriva lo sciopero del personale società Gesac all’aeroporto di Napoli Capodichino. Durata della manifestazione pari a 24 ore: dalle 0:01 alle 23:59.

Scioperi mezzi pubblici novembre 2022

Venerdì 11 novembre 2022 è previsto uno sciopero anche nel settore trasporto pubblico locale di 24 ore. In questo caso sarà il personale della società autoguidovie bacino di Pavia a incrociare le braccia per l’intera giornata.

Prossimi scioperi trasporti ottobre/novembre

Abbiamo visto le principali manifestazioni previste a novembre fino ad ora. E’ molto probabile che a queste se ne aggiungano altre durante le prossime settimane, visto che le agitazioni di compagnie aree o ferroviarie non sembrano prossime alla fine.

Ricordiamo infatti che nel mese di ottobre, dopo che il giorno 1 c’è stato uno sciopero generale del personale di Ryanair e altre compagnie, successivamente ci sono stati ulteriori disagi. Ad esempio lo sciopero dei trasporti Atm di Milano e in altre città. E anche a fine ottobre ne arriveranno altri, specie il giorno 21. Quindi per evitare problematiche vi consigliamo di dare un’occhiata all‘elenco completo dei prossimi scioperi sul sito del Mit, qui allegato.

PROSPETTO SCIOPERI TRASPORTI AGGIORNATO

In sintesi, dopo un ottobre particolarmente caldo per gli scioperi dei mezzi, a novembre continueranno ad esserci disagi per chi si sposta con treni, aerei e pullman. Ma di certo i problemi non mancano anche per chi si sposta in auto, visti i prezzi dei carburanti.

VEDI ANCHE: PREZZI BENZINA AUTUNNO 2022 PREVISIONI