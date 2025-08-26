Meteo Italia settembre 2025: previsioni e temperature

Previsioni del tempo Italia settembre 2025: settimana per settimana. Caldo estivo al sud, ma più variabile al nord.

Secondo le previsioni meteo Italia settembre 2025, il mese inizia con un clima caldo e asciutto. Questa tendenza meteo si conferma nelle settimane centrali del mese, ma ci sono leggere anomalie termiche e possibili piogge in alcune zone settentrionali. Ecco le previsioni settimana per settimana.

Meteo prima settimana di settembre 2025

Le previsioni del tempo da lunedì 1° settembre fino a domenica 7 mostrano il Sud sotto l’anticiclone, con caldo a tratti anche afoso anche in città come Roma e Napoli. Mentre come nel mese di agosto si attende un clima più fresco al Nord.

In questa settimana sulla Sardegna e parte del centro Italia, si farà sentire l’influenza di un’area anticiclonica, che porterà giornate più stabili e calde. Situazione diversa al settentrione e sulle regioni centrali tirreniche, come la Toscana, dove le precipitazioni rientreranno nei valori tipici del periodo.

Temperature prima settimana di settembre:

Nord : leggermente sotto la media

: leggermente sotto la media Centro : valori in linea con la norma

: valori in linea con la norma Sud: temperature estive e superiori alla media.

Meteo Italia settembre: 2a settimana

Durante la seconda settimana del mese, si consolida un meteo stabile sul Mediterraneo centro-occidentale. Un debole promontorio di alta pressione garantirà condizioni più asciutte su gran parte della penisola.

Le uniche eccezioni saranno le zone a nord del Po, dove le piogge si manterranno su livelli regolari.

Temperature dall’8 al 14 settembre:

Centro-Nord : valori in linea con la media

: valori in linea con la media Centro-Sud e Isole: aumento termico con giornate calde per il periodo

Previsioni settimana 15-21 settembre

La terza settimana continua con un flusso zonale in quota e un temperature alte sull’estremo Sud. Non sono previste anomalie significative rispetto alla norma.

Il quadro generale mostra un’Italia divisa in due:

Centro-Sud e Isole : più caldo e asciutto, clima quasi estivo

: più caldo e asciutto, clima quasi estivo Nord: situazione neutrale, con temperature e precipitazioni nella media

Come sarà il meteo a fine settembre?

È ancora presto per fornire previsioni dettagliate per gli ultimi giorni di settembre 2025, ma le tendenze stagionali attuali suggeriscono una probabile continuità del quadro meteorologico visto finora.

L’alta pressione potrebbe continuare a influenzare il Centro-Sud e le Isole, mantenendo condizioni di bel tempo, mentre il Nord potrebbe restare un clima più variabile, tipico dell’autunno.

Aggiornamenti più precisi saranno disponibili in questa pagina man mano che ci si avvicina alla fine del mese, ma al momento non si prevedono stravolgimenti climatici rispetto allo scenario descritto nelle prime tre settimane.

Settembre 2025: tra fine estate e primi segnali d’autunno

In sintesi, secondo le previsioni meteo Italia settembre 2025 l’estate sarà più lunga al Sud, con giornate calde e poche piogge, mentre al Nord si avvertono i primi segnali autunnali, con temperature più fresche e precipitazioni nella norma.

Un mese da monitorare, soprattutto per chi pianifica viaggi o attività all’aperto, con un clima che sembra voler trattenere ancora un po’ d’estate, almeno per il Centro-Sud.