Black Friday Milano 2025. Date e negozi

Quando inizia il Black Friday Milano? Negozi aderenti fino al cyber monday e che sconti ci sono su abbigliamento, bellezza e tecnologia.

Il Black Friday a Milano è molto sentito, soprattutto negli ultimi anni visto che la città gode di un turismo crescente, fra italiani e stranieri che oltre vedere le bellezze della città vogliono fare shopping. Per questo ci possiamo aspettare un grandissimo flusso di persone in cerca degli sconti del venerdì nero e non solo.

Ma quando ci comincia il black friday 2025 a Milano e quali negozi partecipano? Vediamolo di seguito.

Black Friday Milano quando c’è

Il venerdì nero a Milano ci sarà il 28 novembre 2025. Ma sappiamo che gli sconti non si limitano mai a un solo giorno e le grandi catene commerciali li applicano almeno per una settimana. In alternativa trovate le offerte nel black week end, ossia nel fine settimana che va da venerdì 28 a lunedì 1° dicembre (giorno del cyber monday).

Nel capoluogo lombardo gli appassionati di shopping non stanno più nella pelle per l’evento. Ecco quello che devi sapere sugli sconti del black friday Milano: in quali negozi si trovano e da quando.

Vedi anche: Black Friday Roma

Black Friday Rinascente Milano

Alla Rinascente sono previsti ribassi con percentuali molto elevate nei negozi presenti nel punto vendita di Milano. Come durante lo scorso anno si prevedono lunghe code per approfittare delle promozioni della black week che indicativamente si svolge dal 20 novembre in poi.

Ma attenzione c’è un modo più comodo per approfittare degli sconti della Rinascente: i singles day che garantiscono solo online un risparmio fino al 40% su abbigliamento uomo, donna e bambino. L’offerta si svolge dal 9 all’11 novembre (salvo cambiamenti di date o disponibilità) e riguarda scarpe, piumini, pantaloni, maglie, accessori, cappellini, portafogli e tanto altro.

Negozi di abbigliamento Black Friday 2025 Milano

Zara , che propone gli sconti su tutta la sua selezione di abbigliamento donna, uomo e bambino solo a ridosso del 28 novembre.

, che propone gli sconti su tutta la sua selezione di abbigliamento donna, uomo e bambino solo a ridosso del 28 novembre. Decathlon, con sconti fra il 10 e il 30% già attualmente su abbigliamento sportivo e ogni tipo di attrezzatura per l’outdoor.

con sconti fra il 10 e il 30% già attualmente su abbigliamento sportivo e ogni tipo di attrezzatura per l’outdoor. OVS, dove attualmente ci sono gli sconti di Mid Season su abbigliamento fino al 50%, ma che storicamente ha sempre partecipato anche a quelli del venerdì nero.

Questi alcuni esempi di grandi catene commerciali, ma anche i singoli negozi di abbigliamento fanno promozioni nella settimana del black friday Milano.

Black Friday Sephora Milano

Pure Sephora partecipa al venerdì nero del 28 novembre. In attesa di questo evento c’è già il singles day dell’11 novembre 2025 che come l’anno scorso dovrebbe portare offerte su:

cofanetti e best seller

fragranze, Skincare & Make-up dei brand più amati

prodotti della Sephora collection.

Negozi di bellezza aderenti al black friday Milano

Oltre a Sephora, ecco i principali negozi di beauty che aderiscono al venerdì nero:

Douglas, con sconti già da ora su rossetti, profumi, mascara e molto altro grazie al beauty friday.

con sconti già da ora su rossetti, profumi, mascara e molto altro grazie al beauty friday. Naima, con sono offerte dal 5 al 20% online sulle fragranze più amate, make-up e molto altro.

con sono offerte dal 5 al 20% online sulle fragranze più amate, make-up e molto altro. Kiko Milano, che prevede cosmetici di ogni tipo con ribassi che possono arrivare fino al 50% durante la black week.

Black Friday Milano nei negozi di elettronica

Non solo moda e cura della persona, ecco i negozi di tecnologia che partecipano agli sconti fino al cyber week a Milano:

Unieuro, con promozioni su Smart Tv, elettrodomestici e non solo

con promozioni su Smart Tv, elettrodomestici e non solo Mediaworld, con sconti imperdibili su pc, smartphone e molto altro.

Difficile invece trovare sconti sugli iPhone 16 o 17 e altri prodotti Apple (che in alcuni casi però sono in offerta su Amazon).

Riassumendo, il Black Friday Milano nei negozi ci sarà durante la settimana che include venerdì 28 novembre e termina lunedì primo dicembre. Tuttavia come abbiamo visto fra singles day e sconti di metà stagione trovate promozioni già prima negli store. Sta solo a voi scegliere di quali approfittare e se farlo nei centri commerciali, nei negozi oppure online.