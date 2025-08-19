Scuole Piemonte 2025-26: date apertura, chiusura e vacanze

Tutte le informazioni sull’anno scolastico 2025-26 in Piemonte: inizio, festività e possibili cambi di calendario scuola per scuola.

La riapertura delle scuole Piemonte si avvicina ed è il momento giusto per conoscere tutte le informazioni utili sull’inizio scuola, comprese le date ufficiali, le vacanze, i ponti e le festività previste. In questo articolo trovi una panoramica chiara e aggiornata sul calendario scolastico regionale e le sospensioni delle lezioni.

Inizio scuole Piemonte 2025-26: la data ufficiale

Secondo quanto stabilito dalla Regione Piemonte, l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2025-26 è fissato per mercoledì 10 settembre 2025.

Questa data vale per tutte le scuole statali di ogni ordine e grado: materne, elementari, medie e superiori. Tuttavia, le scuole paritarie o gli istituti con autonomia organizzativa potrebbero adottare un calendario lievemente diverso. Per questo è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale del proprio istituto.

Calendario scolastico Piemonte 2025-26: tutte le date

Il calendario scolastico della regione comprende 206 giorni totali di lezione in aula (tranne che nelle materne dove sono di più). Inoltre include, oltre alle data di inizio e fine, i periodi di vacanza e le festività riconosciute a livello locale e nazionale.

Quando inizia e finisce la scuola in Piemonte

Inizio lezioni: mercoledì 10 settembre 2025

mercoledì 10 settembre 2025 Fine lezioni: mercoledì 10 giugno 2026 (il 30 giugno per la scuola d’infanzia)

Vacanze scolastiche:

Vacanze di Natale: da lunedì 22 dicembre 2025 a lunedì 5 gennaio 2026

da lunedì 22 dicembre 2025 a lunedì 5 gennaio 2026 Vacanze di Carnevale: lunedì 23 e martedì 24 febbraio 2026 (verifica con la tua scuola, possono variare)

lunedì 23 e martedì 24 febbraio 2026 (verifica con la tua scuola, possono variare) Vacanze di Pasqua: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026

Festività nazionali (scuole chiuse):

1° novembre 2025 (Ognissanti)

8 dicembre 2025 (Immacolata Concezione)

25 e 26 dicembre 2025 (Natale e Santo Stefano)

1° gennaio 2026 (Capodanno)

6 gennaio 2026 (Epifania)

17 aprile 2026 (Lunedì dell’Angelo)

25 aprile 2026 (Festa della Liberazione)

1° maggio 2026 (Festa del Lavoro)

2 giugno 2026 (Festa della Repubblica)

Scuole Piemonte: dove controllare le modifiche di calendario

Pur esistendo un calendario regionale di riferimento, ogni scuola ha la possibilità di modificare alcune date grazie all’autonomia scolastica. Questo riguarda, ad esempio, l’aggiunta di giorni di sospensione per esigenze didattiche o attività specifiche.

Per avere conferma delle date effettive, è sempre utile consultare:

Il sito web della propria scuola

Le circolari interne agli istituti

Il registro elettronico per eventuali aggiornamenti

Riassumendo, l’inizio scuole Piemonte segna un momento importante per studenti, famiglie e docenti. Avere chiaro il calendario scolastico consente di pianificare con anticipo impegni, vacanze e attività extrascolastiche, per affrontare l’anno con maggiore serenità e organizzazione.