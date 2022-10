Black Friday 2022 Playstation. Come trovare le migliori offerte ora

Black Friday 2022 quando inizia su Playstation? Ecco quanto costa adesso la PS5 e dove trovare le migliori offerte fino al venerdì nero.

Quanto costa la Playstation 5 in questo momento? E con il Black Friday? Per un lungo periodo la console della Sony è stata quasi introvabile, ma ora è disponibile online e in alcuni negozi, seppur in numero contenuto e a prezzi piuttosto alti. Tuttavia con l’arrivo del Black Friday 2022 il costo diminuirà. Quindi se volete acquistare subito o durante il periodo delle offerte la PS5, vediamo dove trovare le migliori offerte online e in negozio.

Quando inizia il Black Friday 2022. Quanto dura il venerdì nero

Le migliori offerte su PS5 ora

Attualmente la PS5 è in vendita su Amazon al prezzo di 844 euro o 850 euro, a seconda del rivenditore scelto utilizzando le opzioni di vendita. Acquistando adesso la console vi arriverà a casa entro 8-11 giorni. Quindi la riceverete in tempi ragionevolmente brevi la direttamente a casa vostra.

Tuttavia esiste anche una versione meno costosa: la PS5 con Horizon Forbidden West, acquistabile a 609,99 euro, ma solo con invito e quindi non subito. Cosa significa? Che una volta richiesto l’invito, l’utente riceve una mail avvisandolo della disponibilità della console. Solo da quel momento si può concludere l’acquisto, perché le quantità sono molto limitate.

In generale però il prezzo migliore si può trovare su Gamestop. Attualmente la PS5 non è disponibile in questo negozio, ma periodicamente viene messa in vendita e l’ultima volta costava 569 euro, per la versione standard con bundle di gioco. Quindi vi consigliamo di tenerlo d’occhio per sapere quando sarà di nuovo disponibile.

Queste ad oggi le opzioni migliori per comprare la nuova playstation 5. Mentre se cercate la PS4 la trovate ad un prezzo più abbordabile sia online che nei negozi.

Quanto costa la Playstation 5 con il Black Friday

Durante il black friday 2022, che inizia ufficialmente venerdì 25 novembre, anche se molti negozi offrono sconti prima di questa data, il prezzo della PS5 potrebbe scendere. Di solito vengono applicati riduzioni di almeno il 20-30% sul prezzo, anche se con la scarsa disponibilità di questa console le cose potrebbero andare diversamente.

In ogni caso, visto che attualmente la PS5 costa ancora molto, se volete comprarla a un costo più basso vi consigliamo di attendere l’arrivo del venerdì nero. Di certo i prezzi saranno più abbordabili.

In sintesi, abbiamo visto dove comprare la PS5 in negozio e online. Al momento non è in vendita nei principali rivenditori di elettronica, come ad esempio Unieuro o Mediaworld. Tuttavia non si può escludere che nelle prossime settimane ci sarà. Quindi vi consigliamo di fare attenzione alle offerte del black friday, in questi o negli altri negozi, se volete acquistare la PS5 o altre console.

VEDI ANCHE: