Ipad Apple offerte. Le 5 migliori che puoi trovare ora

Apple iPad 2022, sconti e promozioni su Amazon. Ecco quali sono i migliori modelli da comprare adesso e quanto costano.

Ipad offerte Amazon. Quanto costa un iPad ora? Dipende dal modello che cercate, ma su alcuni sono presenti dei ribassi sul prezzo molto interessanti, visto che Apple raramente li applica. In particolare su amazon trovate promozioni sui modelli Air di quarta e quinta generazione, sui Mini iPad e perfino sui Pro. Vediamo allora quali sono i migliori sconti sugli iPad Apple disponibili prima del black friday 2022.

Apple iPad Air 5a generazione

In vendita al prezzo di 629,10 euro ora su Amazon, con un sconto del 10% rispetto a quello consigliato pari a 699 €. Il modello è disponibile in 5 diverse colorazioni: grigio siderale, azzurro, galassia, rosa e viola. Possiede uno schermo da 10,9 pollici, memoria da 64 GB, 6 GB di Ram e sistema operativo iOS.

Apple iPad mini 6a generazione

Modello iPad mini con schermo da 8,3 pollici, attualmente in vendita su Amazon a 653 euro. Grazie allo sconto del 10% applicato rispetto al prezzo iniziale di 729 € sul modello color viola rappresentato in foto. Sono disponibili altri 3 colori con prezzi che oscillano a seconda di quale scegliete. Le caratteristiche tecniche di questo iPad sono: 64 GB di memoria, 6 GB di Ram e sistema operativo iOS 14.

Apple iPad 9a generazione

Attualmente in offerta su Amazon a 457 euro, grazie allo sconto del 14% applicato rispetto al prezzo consigliato pari a 529 €. Modello disponibile in due colori: grigio siderale o argento, con un display da 10,2 pollici. Dispone di WI-FI, doppia fotocamera (anteriore da 8MP e posteriore da 12MP), 64 GB di memoria e sistema operativo iOS 14.

Apple iPad Air 4a generazione

In vendita al prezzo di 744 € su Amazon, con una riduzione di prezzo applicata del 6% su quello iniziale pari a 789 euro. Il modello ha un display di 10,9 pollici, 64 GB di memoria e sistema operativo iOS 10. E’ disponibile nel colore celeste e in altre colorazioni, ma con prezzi diversi in base a quale selezionate.

Apple iPad Pro 5a generazione

In vendita con uno sconto del 10% su Amazon, quindi al prezzo di 1.095 euro anziché 1.219 euro come indica quello consigliato. E’ disponibile nel colore grigio siderale o argento. Ha un display da 12,9 pollici, 128 GB di memoria, 16 GB di Ram e sistema operativo iOS 14. Quindi colori e performance davvero straordinari.

Black Friday 2022 Mediaworld. Sconti pc e Apple

Sconti e promozioni Apple 2022

Oltre agli sconti che abbiamo visto, per acquistare un iPad Apple su Amazon, è possibile fruire di un pagamento a rate. Ad esempio l’iPad Air di 5a generazione si può acquistare in 5 rate dello stesso importo, stesso discoro per gli altri.

In questo modo potrete acquistare subito il modello che desiderate, pagandolo un po’ alla volta. Senza dimenticare che i prodotti arrivano in tempi rapidissimi una volta acquistati, spesso prima di quanto riesca a fare la stessa Apple. Insomma, fra sconti, offerte, pagamenti spalmati e rapidità di consegna quest’anno un iPad potrebbe rappresentare il regalo di Natale perfetto da fare agli altri o a voi stessi.

