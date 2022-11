Black Friday 2022 Zara e Mango. Sconti nei negozi e online da quando

Zara e Mango Black Friday 2022. Date inizio e durata degli sconti del venerdì nero di Mango e Zara abbigliamento donna e uomo.

Il Black Friday 2022 arriva anche da Zara e Mango, nei negozi e negli store online. Quindi, se ami gli ultimi trend della moda per donne e uomo e cerchi cappotti di Zara, piumini, blazer, giubbotti di pelle oppure l’abbigliamento di Mango, ecco tutto quello che devi sapere sulle offerte del venerdì nero: inizio, durata e quali sono i migliori sconti.

Vedi anche: Black Friday 2022 elenco negozi aderenti

Quando inizia il Black Friday 2022 da Zara?

Per rispondere a questa domanda bisogna fare una distinzione fra negozi e store online. Infatti gli sconti del Black Friday sulla App di Zara iniziano da giovedì 24 novembre 2022 e proseguono nei giorni seguenti fino al cyber monday.

Si tratta di una promozione esclusiva, visto che nei negozi fisici, ad esempio Zara Milano Duomo e tutti gli altri, come già successo lo scorso anno i ribassi cominciano venerdì 25 novembre. Con ogni probabilità poi proseguiranno per l’intero black week end ovvero fino a lunedì 28 novembre. Ma per averne la certezza bisogna attendere l’annuncio ufficiale di Zara, che come di consueto arriva solo poche ore prima dell’inizio del periodo promozionale.

Vedi anche:

Che offerte ci sono già su Zara abbigliamento

Ma per sapere quali sconti ci sono fin da ora nei negozi Zara, non c’è bisogno di attendere. Infatti, si trovano già diverse occasioni con ribassi fino al 40% per uomo e donna. Ecco alcuni esempi presenti nella sezione “prezzi speciali” del sito zara.it.

Piumino con cappuccio water and wind protection, scontato del 33% e attualmente in vendita a 59,95 euro. Ma ci sono anche sui giubbotti, ad esempio il modello classico imbottito, con sconto del 29% che può essere tuo a 49,95 euro. Sui blazer e in particolare il modello doppiopetto strutturato con prezzo ribassato del 39%, in vendita a 39,95 euro. Senza dimenticare i vestiti.

Per quanto riguarda i pantaloni invece c’è il modello Leggings effetto pelle, scontato di oltre il 50% e in vendita a 11,95 euro. Ma non mancano anche sconti su gonne, camicie e perfino borse.

Vedi anche: Black Friday 2022 borse Carpisa

Mango abbigliamento Black Friday 2022

Anche da Mango ci sono gli sconti del Black Friday iniziano il 25 novembre 2022. Ma come per Zara anche in qui puoi trovare riduzioni di prezzo fino al 40% su abbigliamento e accessori. Per esempio per le donne ci sono abiti lunghi, stivali con tacco lungo, giacche di jeans e maglioni stile polo.

E per gli uomini? Anche in questo caso ci sono numerose promozioni. Ad esempio il bomber in lino o le maglie di lino, scontate del 30%, i pantaloni regular fit o jogger cargo in offerta. Oppure la giacca di jeans, scontata di 20 euro rispetto al prezzo originale, quindi in vendita a 49 euro anziché 69.

Riassumendo, gli sconti del black friday 2022 da Zara e Mango iniziano nei prossimi giorni. Ma trovi già promozioni molto invitanti in questi negozi, per quanto riguarda la moda autunno-inverno donna e uomo come visto.