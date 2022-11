Carpisa borse Black Friday 2022. Quando inizia e che sconti ci sono

Quando comincia il Black Friday di Carpisa. Date e offerte già disponibili su borse, valige e accessori da Carpisa in negozio e online.

Il Black Friday 2022 inizia venerdì 25 novembre, ma da Carpisa trovi già sconti su borse, portafogli, zaini e non solo. Promozioni che nei negozi dureranno fino al cyber monday in calendario lunedì 28 novembre. In questo articolo vediamo quali sono le promozioni in corso da Carpisa e su quali prodotti.

Vedi anche: Black Friday 2022 quali negozi aderiscono in Italia

Black Friday 2022 Carpisa data inizio e durata

Al momento Carpisa non ha ancora comunicato quando comincia il black friday 2022. Tuttavia sulla base di quanto fatto lo scorso anno e abitualmente da questa catena commerciale, possiamo già avere un’idea ben precisa di quelli che saranno i giorni degli sconti del venerdì nero nei negozi.

In particolare l’anno scorso Carpisa fece ribassi durante il cosiddetto black week end, ovvero dal 25 al 29 novembre. Quindi è probabile che quest’anno accadrà lo stesso, ma con un giorno di differenza dovuto al calendario: quindi dal 24 o 25 (giorno prima o giorno stesso del venerdì nero) a lunedì 28 novembre.

Vedi anche:

Borse Carpisa 2022 quali offerte ci sono

Intanto però, se non avete voglia di aspettare venerdì 25 novembre, da Carpisa ci sono già sconti da non perdere sulle borse. Vediamo di seguito quelle più interessanti, disponibili negli store online e in negozi, che arrivano fino al 50%.

Iniziamo con la borsa lavoro Brampton Go, dal design elegante, ma anche pratica per trasportare pc o altri oggetti fondamentali per lavorare. Attualmente scontata del 30% da Carpisa e in vendita a 41,95 euro.

Poi ecco la Sacca Adonis, attualmente in vendita a 44,95 euro, 50% in meno rispetto al prezzo iniziale di 89,95 euro.

Infine, per un modello più piccolo ed economico, c’è la bustina Jenny Wallet scontata del 23% e in vendita al prezzo di 10 euro.

Vedi anche: Borsa moda inverno 2022-23 modelli e colori

Offerte su portafogli e trolley Carpisa 2022

Oltre agli sconti sulle borse, Carpisa riserva ai suoi clienti promozioni su portafogli, borse da viaggio e accessori. In particolare, acquistando una borsa sia da donna che da uomo, si può scegliere un portafoglio uomo Carpisa con uno sconto del 30%.

Per quanto riguarda invece i trolley da viaggio, acquistando il set da 3 pezzi Ronnie, con colorazioni e misure diverse, per ogni evenienza di viaggio, potete ricevere uno sconto di 40 euro sul prezzo da pagare. In pratica il costo dei 3 bagagli scende da 299 a 259 €.

Queste al momento tutte le promozioni di Carpisa su borse, valigie e portafogli relative al Black Friday 2022, con le percentuali che nei prossimi giorni aumenteranno di certo fino al prossimo 28 novembre. In attesa dell’inizio dei saldi invernali 2023, in programma ad inizio del mese di gennaio.