Saldi invernali 2023 Milano e Lombardia. Quando iniziano

Saldi invernali 2023 in Lombardia. Data inizio e durata dei saldi a Milano e in tutta la regione.

E’ già tempo di pensare ai saldi invernali 2023, visto che la regione Lombardia ha comunicato quando iniziano e finiscono. Gli appassionati di shopping che ogni settimana prendono d’assalto i negozi di Milano e delle altre città lombarde ringraziano. Ecco allora le date da cerchiare in rosso nel calendario per chi cerca gli sconti stagionali e le regole sulle vendite.

Inizio saldi invernali 2023 in Lombardia

A Milano e in tutta la regione i saldi invernali inizieranno giovedì 5 gennaio 2023. Quindi dal giorno prima dell’Epifania, i negozi aderenti applicheranno le percentuali di sconto sulla merce. Si tratta della data in cui tipicamente cominciano gli sconti d’inverno in Lombardia (la stessa dello scorso anno) confermata dal sito istituzionale della regione.

Quindi dal 5 gennaio troverete ribassi su vestiti, cappotti, maglioni, scarpe e accessori. Ma le promozioni non riguarderanno solo i capi di abbigliamento, ma anche prodotti per la bellezza, la casa, la tecnologia e quant’altro. Inizialmente le percentuali di sconto saranno contenute (di solito fra il 20 e 40%), ma con il trascorrere delle settimane aumenteranno, superando in alcuni casi il 50%.

Quando finiscono i saldi 2023 Lombardia

La durata massima degli sconti è quella classica di 60 giorni. Di conseguenza il periodo dei saldi invernali in Lombardia termina il 5 marzo 2023. Questa giornata cade di domenica, quindi rappresenta la chiusura perfetta del periodo promozionale, visto che buona parte delle persone non lavora e può dedicarsi agli acquisti.

Durante questi due mesi, da inizio gennaio a inizio marzo, si potranno trovare percentuali di sconto molto alte per i negozi di Milano, Bergamo, Brescia e le altre città sparse sul territorio regionale. Ma non mancheranno offerte anche nei centri commerciali o negli outlet. Quindi vi consigliamo di farvi trovare pronti e magari adocchiare ciò che vi interessa già prima che inizino i ribassi, in modo da concludere l’affare quando è più conveniente.

Saldi 2023 Milano, regole e consigli per risparmiare

Come previsto dall’art. 116, comma 2 della legge regionale n.6/2010 non sarà possibile effettuare vendite promozionali durante i 30 giorni precedenti la data di inizio dei saldi. Di conseguenza a partire dal 6 dicembre 2022 i negozi in Lombardia non potranno più esporre offerte ad hoc, in attesa della sessione invernale.

Ma dal 5 gennaio le occasioni per fare un acquisto risparmiando saranno moltissime. Il consiglio è quello di controllare il prezzo di ciò che volete acquistare prima dell’applicazione dello sconto, così da verificare quanto potete effettivamente risparmiare.

Inoltre, a tutela del consumatore sono previste alcune regole:

è obbligatorio esporre il prezzo praticato prima e dopo lo sconto (e la relativa percentuale)

la merce in saldo deve essere separata da quella che non lo è

c’è garanzia del diritto alla sostituzione o al rimborso della merce eventualmente difettosa, previa presentazione dello scontrino d’acquisto.

Ricapitolando, i saldi invernali in Lombardia cominciano il 5 gennaio e finiscono il 5 marzo 2023. In questi 60 giorni di durata ci saranno sconti nei negozi aderenti, ma nei 30 giorni prima della partenza dei saldi sono vietate le vendite promozionali.