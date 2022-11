Black Friday 2022 Roma, quando inizia. Negozi aderenti

Quando ci sarà il Black Friday a Roma e quanto dura. Elenco di negozi, outlet e centri commerciali per approfittare degli sconti fino al cyber monday.

Black Friday 2022. A Roma tantissimi attendono l’inizio delle offerte del venerdì nero, che quest’anno arriva il 25 novembre, ma presenta sconti già dai giorni precedenti e in quelli successivi. Dall’abbigliamento ai prodotti di bellezza, fino a quelli di tecnologia e non solo, ecco quali sconti trovate nella capitale.

Visto l’inizio del black friday ormai alle porte vediamo nel dettaglio quali negozi partecipano a Roma e quanto durano le promozioni.

Negozi che aderiscono al Black Friday a Roma

Passeggiando per le vie del centro di Roma chi vive nella capitale e tutti coloro che la visitano da turisti, in questo periodo possono trovare gli sconti del black friday 2022. Visto che il periodo può essere l’occasione giusta per iniziare a fare i regali di Natale (o semplicemente farsi un regalo risparmiando rispetto al prezzo pieno), vi proponiamo una selezione di negozi dove trovare offerte suddivisi per settore.

Abbigliamento

Partiamo dai negozi di abbigliamento, dato che vestiti, cappotti, maglioni, jeans, scarpe e accessori vari sono in cima alla lista degli acquisti di molti. Da Zara trovate vestiti per uomo, donna e bambino sempre nuovi con sconti che possono oscillare dal 20-30% in su, durante il black week fra il 25 e il 28 novembre.

Ma le promozioni non mancano neppure da Tezenis, H&M, Intimissimi, Yamamay, OVS, Adidas, Nike, Guess e tanti altri. Attenzione però non tutti aderiscono, specie i marchi del lusso, per esempio Louis Vuitton non fa saldi e non è l’unico.

Cosmetici e bellezza

Partiamo dal punto vendita de La Rinascente di Roma, in Via del Tritone, dove si trova di tutto su cosmetica, trucchi, make up, profumi e prodotti per capelli. Ma ovviamente qui la bellezza è solo una parte dei prodotti in offerta durante il black friday: potete trovare infatti anche bellissimi oggetti per la casa oltre che store e ristoranti vari.

Ma poi ci sono tanti altri marchi del settore che propongono sconti per tutta la black week o solo per qualche giorno a seconda dei casi. Da Kiko, Douglas o Sephora per fare degli esempi.

Elettronica e tecnologia

In questo caso smartphone, Apple, Pc e Smart Tv la fanno da padrone. A Roma trovate offerte su questi prodotti nelle catene commerciali di Mediaworld, Euronics, Unieuro e Trony.

Centri commerciali che partecipano al black friday a Roma

Abbiamo visto i singoli negozi o catene commerciali che fanno gli sconti durante il venerdì nero 2022 a Roma. Passiamo ora a quali sono i centri commerciali e gli outlet per fare shopping a prezzi scontati durante questo periodo. Ecco l’elenco dei più belli:

Euroma 2, situato nel quartiere Eur di Roma e con tantissimi negozi, per adulti e bambini, aderenti agli sconti del venerdì nero.

situato nel quartiere Eur di Roma e con tantissimi negozi, per adulti e bambini, aderenti agli sconti del venerdì nero. Roma Est, il centro con galleria commerciale aperta tutti i giorni fino alle 21:00 e 210 brand nazionali e internazionali.

il centro con galleria commerciale aperta tutti i giorni fino alle 21:00 e 210 brand nazionali e internazionali. Maximo, il nuovo centro commerciale in Via Laurentina, ricco di negozi di abbigliamento, beauty e molo altro.

il nuovo centro commerciale in Via Laurentina, ricco di negozi di abbigliamento, beauty e molo altro. Porta di Roma, che comprende una vasta selezione di negozi dalla A alla Z.

che comprende una vasta selezione di negozi dalla A alla Z. Outlet Castel Romano, situato in Via del Ponte di Piscina Cupa e con oltre 150 negozi che partecipano al black friday.

situato in Outlet di Valmontone, in questo caso quindi fuori Roma, ma con 180 negozi pronti a sorprendervi con sconti da non perdere.

Queste le date del black friday 2022 a Roma e in quali negozi o centri commerciali si trovano gli sconti. Non vi resta che scegliere i vostri oggetti o marchi del desiderio e recarvi in uno di questi punti vendita durante le offerte che quasi ovunque durano fino a lunedì 28 novembre, ovvero il cyber monday.