Elettrodomestici che fanno risparmiare in bolletta: quali scegliere e quali consumano di più

Elettrodomestici a basso consumo: dai frigoriferi in classe A alle TV OLED, fino a robot aspirapolvere e friggitrici ad aria. Guida pratica per risparmiare in bolletta.

Con il costo dell’energia che resta elevato e un’inflazione che continua a pesare sui bilanci familiari, ogni acquisto in casa è diventato una scelta economica. Un frigorifero, una TV o un piccolo elettrodomestico non sono più semplici oggetti di comodità: incidono sulla bolletta mese dopo mese.

Secondo ARERA, oltre il 60% dei consumi elettrici delle famiglie italiane è legato ai grandi elettrodomestici e all’uso quotidiano di dispositivi tecnologici. Per questo capire quali apparecchi consumano di più, e quali elettrodomestici fanno risparmiare davvero, è oggi fondamentale.

Perché gli elettrodomestici pesano sulle bollette

I consumi non sono sempre visibili. Un frigorifero acceso 24 ore su 24, una TV in stand-by o un forno acceso a lungo incidono sulla spesa energetica in modo costante. Una lavatrice di vecchia generazione può arrivare a costare il doppio in termini di elettricità rispetto a un modello moderno in classe A.

Il risparmio reale, quindi, non si misura solo sul prezzo d’acquisto o sullo sconto stagionale, ma nel tempo. Un elettrodomestico efficiente può abbattere i consumi annui di centinaia di kWh, traducendosi in decine o centinaia di euro risparmiati sulla bolletta.

Quali elettrodomestici consumano di più

Ecco quali sono gli elettrodomestici che fanno salire di più il prezzo della vostra bolletta:

Asciugatrici : possono superare i 500 kWh l’anno, ma i modelli a pompa di calore dimezzano i consumi.

Frigoriferi combinati e side-by-side datati : spesso consumano quasi il doppio di un apparecchio nuovo in classe A.

Forni elettrici tradizionali: se usati spesso per lunghe cotture, incidono pesantemente sulla bolletta.

Questi sono i casi in cui uno sconto apparente non basta: il vero risparmio è puntare a modelli di elettrodomestici più efficienti.

TV e consumo di energia: un peso sottovalutato

La televisione è parte della vita quotidiana, ma il suo impatto energetico viene spesso ignorato. Una TV da 55 pollici consuma in media 90-120 kWh l’anno, ma i vecchi plasma arrivavano a triplicare questa cifra.

Le TV OLED e QLED consumano meno e offrono qualità superiore. Console di gioco, decoder e soundbar aggiungono ulteriore assorbimento: con oltre tre ore di visione al giorno in media, la scelta di un televisore efficiente diventa fondamentale.

Piccoli elettrodomestici che fanno risparmiare

Negli ultimi anni alcuni piccoli elettrodomestici sono entrati stabilmente nelle cucine degli italiani. Non si tratta solo di moda: vengono scelti perché sono pratici, veloci e soprattutto meno pesanti sulla bolletta rispetto ai forni tradizionali o ad altri apparecchi.

La friggitrice ad aria, ad esempio, è diventata protagonista delle cene veloci: cuoce porzioni ridotte in poco tempo e consuma meno di un forno elettrico. I robot da cucina e i multicooker hanno conquistato spazio sui piani di lavoro, sostituendo più apparecchi insieme e riducendo i tempi di preparazione.

Le macchine del caffè con spegnimento automatico, invece, sono piccoli elettrodomestici che fanno risparmiare grazie allo spegnimento automatico che elimina i consumi inutili..

All’opposto, stufette elettriche, fornetti scaldavivande e altri apparecchi poco efficienti restano i “nemici nascosti” della bolletta.

Robot aspirapolvere e domotica

Il tema della smart home è ormai parte della gestione domestica. Un robot aspirapolvere consuma meno di 30 kWh annui, contro gli oltre 150 di un aspirapolvere tradizionale potente.

Le prese smart consentono di monitorare e ridurre i consumi fantasma, cioè l’energia sprecata dai dispositivi in stand-by (fino al 10% della spesa annua secondo le stime europee). Lampadine LED connesse e sistemi domotici permettono di tagliare ulteriormente i costi e migliorare la gestione energetica della casa.

Elettrodomestici: quando conviene comprare: tra Black Friday, saldi e promozioni

Il Black Friday di novembre è diventato il momento più importante per acquistare grandi e piccoli elettrodomestici, con sconti significativi sui modelli più richiesti. I saldi invernali di gennaio portano offerte soprattutto su accessori e prodotti minori, mentre il Prime Day di Amazon e le promozioni periodiche delle catene di elettronica permettono di cogliere occasioni mirate durante l’anno.

Ma la regola resta sempre la stessa: non basta lo sconto. Un frigorifero di classe B scontato del 30% può costare più caro, nel tempo, di un modello in classe A acquistato a prezzo pieno.

Tuttavia, oltre alle promozioni stagionali, ci sono anche agevolazioni fiscali: il bonus elettrodomestici è disponibile anche senza ristrutturazione, ma solo a determinate condizioni. Un’opportunità in più per chi vuole investire su apparecchi a basso consumo.

Gli elettrodomestici che fanno risparmiare: come scegliere

Il risparmio reale non si misura sul cartellino ma nella durata di utilizzo. Elettrodomestici e tecnologia a basso consumo sono un investimento che protegge il bilancio familiare.

Guardare all’etichetta energetica, valutare i consumi annui in kWh e calcolare il costo complessivo nel lungo periodo è la strategia più sicura. In un contesto di caro energia e inflazione, l’efficienza e l’attenzione sono la vera forma di sconto.

Gli elettrodomestici e i device tecnologici non sono più beni neutri: incidono direttamente sul portafoglio. Dai frigoriferi in classe A alle TV OLED, dalle friggitrici ad aria ai robot aspirapolvere, le scelte di oggi determinano le bollette di domani.

Che si tratti di Black Friday, saldi o promozioni speciali, la vera convenienza nello scegliere gli elettrodomestici che fanno risparmiare non è nello sconto a due cifre, ma nella capacità di ridurre i consumi ogni giorno.