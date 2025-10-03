Inflazione e bilanci familiari: quanto pesa la spesa delle famiglie italiane

Inflazione e bilanci familiari: la spesa alimentare in Italia continua a pesare più della media europea. Ecco quanto costa cucinare ogni giorno alle famiglie italiane.

In Italia l’inflazione non è scomparsa. Dopo i picchi del 2022, i prezzi sono cresciuti più lentamente ma restano sopra i livelli di pochi anni fa. Secondo gli ultimi dati ISTAT, ad agosto 2025 l’indice dei prezzi al consumo è salito del +1,6% su base annua, con un’inflazione acquisita per l’anno in corso del +1,7%.

La cosiddetta “inflazione di fondo”, che esclude energia e alimentari freschi, è più alta: +2,1%. Questo significa che i beni primari, quelli che finiscono ogni giorno nel carrello e in cucina, continuano a costare di più.

Rispetto alla media europea, le famiglie italiane destinano una quota maggiore del reddito alla spesa alimentare. Eurostat segnala che in Italia la percentuale si aggira intorno al 18–20%, contro il 14% della media UE. Una differenza che spiega perché, anche con un’inflazione generale in calo, la percezione di rincari al supermercato resti forte.

Inflazione e bilanci familiari quanto costa fare la spesa

La voce alimentari pesa in modo diretto sul portafoglio agli italiani. Pane, pasta, carne, frutta e verdura hanno registrato negli ultimi due anni aumenti più alti della media. Ad esempio, i prodotti freschi e stagionali hanno visto rialzi a due cifre in alcuni periodi, rendendo la cucina domestica più costosa.

In altre parole, anche se l’indice generale dell’inflazione rallenta, quanto pesa davvero cucinare ogni giorno per una famiglia italiana resta un tema centrale. Non è un caso se molte famiglie hanno cambiato abitudini: acquistano meno prodotti pronti, fanno attenzione alle quantità e tornano a cucinare piatti semplici per contenere la spesa.

Il bilancio familiare, quindi, non si misura più solo su bollette e mutui, ma anche sul carrello settimanale. E la spesa alimentare è tornata a essere un indicatore della solidità economica di milioni di famiglie.

Le città dove fare la spesa costa di più Se l’Italia spende più della media europea per il cibo – circa il 18–20% del reddito contro il 14% UE secondo Eurostat – ci sono città dove il peso del carrello è ancora più evidente. Milano è il caso più noto: il costo della vita nel capoluogo lombardo è tra i più alti d’Italia e i prezzi degli alimentari riflettono questa dinamica, con livelli spesso superiori rispetto ad altre città. Ma non è sola. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori e l’ISTAT 2025 sono queste le città più care Bolzano è la città più cara in assoluto, con rincari del +2,6% e un impatto stimato di +753 euro annui per famiglia.

Rimini ha registrato l’aggravio maggiore sul carrello: circa +771 euro annui .

Siracusa segna aumenti analoghi, a dimostrazione che il caro-spesa non riguarda solo il Nord.

Bologna e Trento si confermano tra le città con il costo della spesa più elevato rispetto alla media nazionale. Il risultato è chiaro: dal Nord al Sud, il carrello alimentare pesa sempre più sui bilanci familiari, con differenze significative da città a città. Mercati, supermercati e nuove abitudini Il peso dell’inflazione ha cambiato le abitudini d’acquisto. Nei supermercati cresce la ricerca di offerte e promozioni, mentre nei mercati rionali molti consumatori tornano a cercare frutta e verdura a prezzi più competitivi. Secondo le associazioni dei consumatori, negli ultimi mesi è aumentata anche la percentuale di famiglie che confrontano più punti vendita prima di fare la spesa. Un comportamento che si traduce in spostamenti mirati per risparmiare, ma anche in un ritorno all’acquisto locale, percepito come più sostenibile e conveniente. Allo stesso tempo, cresce il “fai da te” in cucina. Preparare pane, pizza, conserve o dolci in casa non è solo una scelta di passione, ma sempre più una risposta concreta ai rincari costanti. La cucina diventa così uno strumento per contenere le spese quotidiane, mentre il bonus spesa rappresenta un aiuto in più per chi deve fare i conti ogni giorno con l’aumento dei prezzi e in particolare per chi percepisce pensioni sociali o minime L’inflazione in Italia rallenta rispetto ai picchi, ma la spesa alimentare continua a pesare sui bilanci familiari. Cucinare costa di più che in altri paesi europei e questo resta un nodo quotidiano per milioni di famiglie. Dal supermercato al mercato rionale, fino alla scelta di menù più semplici, le strategie per contenere i costi cambiano, ma la sostanza resta: mangiare bene senza spendere troppo e conciliare inflazione e bilanci familiari è diventato parte della gestione economica di molte famiglie italiane. Oltre alla spesa alimentare ci sono le bollette, che possono alleggerirsi anche con elettrodomestici a basso consumo. E accanto a spesa e bollette, anche il carburante rappresenta una voce pesante nei bilanci familiari. I prezzi della benzina, diversi da paese a paese, influiscono direttamente sulla capacità di spesa delle famiglie.