Inflazione e bilanci familiari: quanto pesa la spesa delle famiglie italiane

Inflazione e bilanci familiari: la spesa alimentare in Italia continua a pesare più della media europea. Ecco quanto costa cucinare ogni giorno alle famiglie italiane.
In Italia l’inflazione non è scomparsa. Dopo i picchi del 2022, i prezzi sono cresciuti più lentamente ma restano sopra i livelli di pochi anni fa. Secondo gli ultimi dati ISTAT, ad agosto 2025 l’indice dei prezzi al consumo è salito del +1,6% su base annua, con un’inflazione acquisita per l’anno in corso del +1,7%.
La cosiddetta “inflazione di fondo”, che esclude energia e alimentari freschi, è più alta: +2,1%. Questo significa che i beni primari, quelli che finiscono ogni giorno nel carrello e in cucina, continuano a costare di più.
Rispetto alla media europea, le famiglie italiane destinano una quota maggiore del reddito alla spesa alimentare. Eurostat segnala che in Italia la percentuale si aggira intorno al 18–20%, contro il 14% della media UE. Una differenza che spiega perché, anche con un’inflazione generale in calo, la percezione di rincari al supermercato resti forte.
Inflazione e bilanci familiari quanto costa fare la spesa
La voce alimentari pesa in modo diretto sul portafoglio agli italiani. Pane, pasta, carne, frutta e verdura hanno registrato negli ultimi due anni aumenti più alti della media. Ad esempio, i prodotti freschi e stagionali hanno visto rialzi a due cifre in alcuni periodi, rendendo la cucina domestica più costosa.
In altre parole, anche se l’indice generale dell’inflazione rallenta, quanto pesa davvero cucinare ogni giorno per una famiglia italiana resta un tema centrale. Non è un caso se molte famiglie hanno cambiato abitudini: acquistano meno prodotti pronti, fanno attenzione alle quantità e tornano a cucinare piatti semplici per contenere la spesa.
Il bilancio familiare, quindi, non si misura più solo su bollette e mutui, ma anche sul carrello settimanale. E la spesa alimentare è tornata a essere un indicatore della solidità economica di milioni di famiglie.
Nella nostra redazione lavorano giovani giornalisti pubblicisti neolaureati, SEO copywriting e stagisti. Tutti i redattori scelti vantano esperienze maturate in testate editoriali e provengono da diverse Università.