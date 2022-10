Shark: ecco il miglior aspirapolvere senza fili del momento al prezzo giusto. Recensione

Shark, la scopa elettrica senza fili è un’ ottima alternativa ai marchi più costosi. Recensione, opinione e punti di forza dell’aspirapolvere Shark.

Shark IZ320EUT, modello con Anti Hair Wrap PowerFins della società SharkNinja, è una valida opzione tra cui scegliere se stai cercando un aspirapolvere portatile di fascia alta, ma ad un prezzo più conveniente.

La Scopa elettrica senza filo Shark è un’aspirapolvere verticale senza cavi. Questo modello è leggero, molto maneggevole e ha prestazioni complessive buone della batteria. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo tutte le sue caratteristiche di seguito.

Shark IZ320EUT cosa contiene la confezione

Il contenuto della confezione di Shark IZ320EUT, oltre al corpo di aspirazione con il contenitore dello sporco staccabile, contiene i seguenti accessori:

prolunga snodabile per la pulizia dei pavimenti

tubo a becco per la pulizia di angoli e pieghe dei divani e poltrone

spazzola per la pulizia di tessuti e superfici (come ad esempio sedili ed interni di automobili oppure divani e poltrone)

spazzola motorizzata per la pulizia di superfici e tessuti da peli dei nostri compagni a quattro zampe (divani, cucce e via dicendo)

spazzola piatta morbida per la pulizia di tende e vestiti

spazzola motorizzata grande per la pulizia di pavimenti e tappeti (sia a pelo corto che a pelo lungo) ottima anche per la raccolta di peli e pelucchi

alimentatore caricabatteria con 2 batterie in dotazione.

In aggiunta, oltre i soliti manuali cartacei troviamo anche una comoda borsa per contenere e riporre gli accessori che non si stanno utilizzando. Tuttavia può contenere solo quelli corti, per il braccio lungo e l’accessorio per i pavimenti non è abbastanza capiente.

Aspirapolvere Shark, come si usa

Dopo aver montato il bastone lungo con la spazzola per i pavimenti, avviando l’aspirapolvere questa parte alla potenza intermedia con rumore contenuto. La spazzola per i pavimenti, motorizzata, è dotata di illuminazione a led bianca, che permette di vedere meglio polvere e residui di sporco sul pavimento.

La spazzola motorizzata non dispone di un interruttore on/off per i rulli, quindi per mantenere un’alta efficacia è opportuno effettuare una regolare pulizia.

Testando le capacità di pulizia su pavimenti lisci (cotto e parquet), l’aspirapolvere elimina polvere, peli di animali domestici, piccoli detriti come il riso con pochissimo sforzo. È anche leggero e facile da manovrare, pure in aree ristrette. Inoltre il particolare snodo del braccio permette un’agevole pulizia sotto i mobili, come si vede nell’immagine.

Passando alla pulizia dei tappeti, a pelo basso o alto, la spazzola motorizzata permette di aspirare facilmente i peli che cani o gatti lasciano in abbondanza quando si accovacciano o se vanno in giro. Anche i detriti più grandi vengono aspirati senza problemi. Tuttavia potrebbe essere necessario effettuare un’altra passata per pulire i detriti più fini.

Per quanto riguarda agli accessori presenti nella confezione, troviamo particolarmente utile la spazzola motorizzata piccola. Una volta montata, senza il tubo di prolunga, permette di pulire agevolmente divani e poltrone sia da peli e capelli che da briciole e polvere. Infine, il design senza sacchetto e i filtri lavabili mantengono bassi i costi di gestione.

Aspirapolvere Shark, quanto dura la batteria

Le prestazioni della batteria sono complessivamente discrete. Con la potenza di aspirazione al minimo la batteria dura circa un’ora. Questo rende veritieri i 120 minuti di autonomia dichiarati, con le due batterie fornite in dotazione.

Con un utilizzo normale a media potenza la durata della batteria varia da 30 a 40 minuti con una singola batteria, a seconda della tipologia di pavimento che stiamo pulendo. Le durate maggiori sono con i pavimenti lisci, mentre con dove ci sono molti tappeti o su moquette la durata diminuisce. Alla massima potenza la durata di una batteria si riduce a 15 minuti circa. Tuttavia vi assicuriamo che non c’è quasi mai necessità di usarla, visto che con la potenza intermedia si riescono a pulire tutte le superfici.

A fine utilizzo l’aspirapolvere può essere riposto o appoggiato al muro o dietro una porta. Questo grazie a dei gommini sulla superfice posteriore che non lo fanno scivolare lateralmente e che non sporcano il muro. Se invece deve essere riposta in spazi più piccoli, si può utilizzare la cerniera per piegarla e dimezzare gli ingombri in altezza.

Quanto costano gli aspirapolvere Shark

I prezzi di questi aspirapolvere partono dai 529 euro necessari per il modello IZ320EUT di cui abbiamo visto qui tutte le caratteristiche. Ma ci diversi altri modelli che costano meno. Ad esempio il modello più economico è attualmente in vendita a 299 euro sullo store online di Shark.

Ma visto che probabilmente l’azienda parteciperà al Black Friday 2022 nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sconti sul prezzo d’acquisto. Quindi se siete alla ricerca del modello giusto per pulire casa, senza spendere una fortuna, vi consigliamo di tenere d’occhio questo marchio. Così come le offerte in arrivo online (ad esempio con il prime day autunnale di Amazon) oppure nei negozi.