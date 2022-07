Prime Day 2022, SharkNinja saldi e sconti in esclusiva su Amazon

Prime Day e SharkNinja, sconti e offerte elettrodomestici esclusivi anche senza fili su Amazon Italia

Il Prime Day si avvicina: il 12 e il 13 luglio infatti torneranno le offerte estive di Amazon, una serie di promozioni riservate ai clienti Prime a cui parteciperanno diversi marchi. Tra questi c’è anche SharkNinja, azienda specializzata in tecnologie per la casa.

Vediamo nel dettaglio di cosa si occupa e quindi quali prodotti offre questo brand.

Cos’è SharkNinja?

SharkNinja è un’azienda multinazionale americana che combina due marchi, appunto Shark e Ninja.

Il primo dei due è specializzato in particolar modo in elettrodomestici per la pulizia della casa e la cura della persona, il secondo è noto soprattutto per prodotti dedicati alla cucina.

Cosa vende SharkNinja?

Il marchio Shark, come detto, è specializzato in particolar modo in elettrodomestici utili alla pulizia: parliamo quindi di aspirapolveri (con e senza filo), scope a vapore, aspirabriciole e robot aspirapolvere. Tra i prodotti offerti ci sono tuttavia anche asciugacapelli di ultima generazione dotati di spazzole liscianti, e accessori per fare capelli mossi a casa e gestire quelli ricci.

Ninja produce invece prodotti tecnologici per la cucina: si va dai classici fornetti e griglie elettrici, frullatori e macchine per il caffè fino a multicooker, gelatiere, estrattori e friggitrici ad aria.

Il brand è da poco entrato nel mercato italiano, ma i suoi prodotti sono già disponibili presso i principali rivenditori e tramite distributori in tutto il mondo. La mission del marchio? Semplificare la vita in casa e avere un impatto positivo sulle famiglie in tutto il mondo, tutti i giorni, attraverso prodotti premium e di alta qualità.

Amazon Prime Day eSharkNinja date sconti e promozioni

Per tutta la durata dell’iniziativa dei saldi Prime Day (che vi ricordiamo sono in programma il 12 e il 13 luglio) sarà possibile acquistare con offerte vantaggiose una selezione di prodotti SharkNinja.

Oltre a quelli normalmente disponibili sugli scaffali dei punti vendita, nei due giorni dedicati saranno inoltre in vendita una selezione di alcuni innovativi e tecnologicamente evoluti elettrodomestici venduti in esclusiva da Amazon Prime. Pronti a scoprire quali?