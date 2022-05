Amazon prime day 2022. Saldi e sconti a luglio

Amazon Prime Day 2022, l’evento di shopping online più atteso si terrà a luglio. Ecco le ultime news su quando e cosa aspettarsi dai prossimi saldi Amazon

Amazon Prime Day si farà a luglio quest’anno. A confermarlo è stato il gigante dello shopping online lo scorso 28 aprile quanto ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre terminato il 31 marzo 2022. Ecco le ultime news.

Amazon prime Day 2022 date

Amazon Prime Day è l’evento di shopping e saldi online più importante al mondo e si svolgerà in 20 paesi, ma a luglio. Per due anni il gigante dell’e-commerce ha dovuto cambiare le date a causa della pandemia e delle Olimpiadi.

Lo scorso anno infatti i due giorni di saldi estivi di Amazon sono stati anticipati a giugno, mentre nel 2020 posticipati ad ottobre. Cosa aspettarsi quindi dal mega evento di Amazon?

Per quanto riguarda le date del Prime Day, Amazon non ha ancora comunicato quelle ufficiali ma ha indicato solo il periodo. Tuttavia in passato la marataona di shopping online si è svolta a metà del mese di luglio in concomitanza con i saldi estivi in Italia.

Cos’è e come funziona Amazon Prime Day

I saldi di Prime Day comprendono grandi marchi e piccole imprese, quindi c’è di tutto dalle tabs della lavastoviglie scontate fino ai prodotti beauty, oltre alla moda, e naturalmente elettrodomestici vari,oltre a quelli che sono i prodotti più attesi, ovvero: console videogioco, Tv, prodotti Apple come smartphone Apple Watch, e tanti altri brand tecnologici presenti sul markeplace di Amazon Italia e nel mondo.

Insomma se dovete cambiare la lavatrice oppure comprare un materasso, o semplicemente acquistare un paio di scarpe del vostro marchio preferito, o anche comprare costumi o lingerie, in quei due giorni di saldi trovate promozioni su tutte le categorie merceologiche che su Amazon sono veramente tante.

Queste sono le ultime news su Amazon Prime Day 2022, ti ricordiamo che per usufruire degli sconti devi essere abbonato al servizio Prime dove puoi sempre le “offerte lampo” ovvero prodotti scontati di ogni genere.