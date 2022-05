Saldi estivi 2022, quando iniziano. Le date, regione per regione

Calendario saldi estivi: quando iniziano e quando finiscono i saldi estivi 2022. Ultime notizie

Saldi estate 2022. Arriva l’estate, e già molti pensano ai saldi estivi. Ma quando iniziano i saldi estivi 2022? E quanto durano? Le date nella maggior parte delle regioni sono ancora da confermare, ma di solito i saldi estivi iniziano i primi giorni di luglio (di norma il primo sabato), quindi si ipotizza che la data di inizio dei saldi estivi 2022 in quasi tutte le regioni italiane sarà sabato 2 luglio.

Saldi estivi 2022: Milano e Lombardia

Quando iniziano i saldi estivi 2022? Dopo due anni in cui a causa dell’emergenza Covid le date dei saldi sono state spostate, quest’anno i saldi estivi dovrebbero arrivare puntuali. I saldi sono molto attesi un po’ ovunque, ma certo a Milano e in Lombardia sono davvero tante le persone che li stanno aspettando.

E allora, quando iniziano i saldi a Milano e in Lombardia? Come per il resto d’Italia, anche in Lombardia le date dei saldi estivi 2022 non sono ancora ufficiali, ma è molto probabile che i saldi estivi a Milano inizieranno sabato 2 luglio.

Saldi estivi 2022: Roma e Lazio

Anche la Regione Lazio non ha ancora emesso un comunicato ufficiale che definisce la data di inizio e di fine dei saldi estivi 2022. Quindi per ora vale lo stesso discorso fatto per la Lombardia: è molto probabile che i saldi quest’estate inizieranno anche a Roma il 2 luglio.

Ma quanto durano i saldi a Roma e nel Lazio? Normalmente la durata dei saldi estivi a Roma e nel Lazio è di sei settimane. Dunque si può ipotizzare che quest’anno i saldi estivi a Roma termineranno entro il 15 agosto.

Quando finiscono i saldi estivi 2022?

Come abbiamo visto, possiamo solo fare delle ipotesi basandoci sugli anni passati, visto che le date precise dei saldi estivi 2022 non sono ancora state fissate regione per regione.

Ma quanto durano i saldi estivi? Normalmente il periodo dei saldi dura 60 giorni, quindi se quest’anno le regioni decideranno di procedere come prima dell’emergenza covid, i saldi estivi termineranno quasi dappertutto a fine agosto.

Saldi estivi. Il ritorno alla “normalità”?

Dopo due anni in cui le date dei saldi sono state quasi ovunque spostate in avanti per permettere ai negozianti in difficoltà di vendere la merce a prezzo pieno, dando al contempo la possibilità di vendere a prezzi scontati anche prima dei saldi ufficiali, quest’anno sembra proprio che le cose dovrebbero tornare alla normalità.

Si ipotizza anche che sarà possibile tornare a fare acquisti nei negozi senza l’obbligo di indossare la mascherina. Ad alcuni questo sembra forse troppo rischioso, mentre per altri è finalmente il segno che possiamo pian piano tornare a vivere senza essere terrorizzati dall’idea del contagio.

Saldi estivi 2022. Voglia di svagarsi e di fare shopping

Ogni anno sono in tante le persone che attendono il periodo dei saldi estivi, per poter acquistare a un prezzo più basso ciò di cui necessitano oppure per concedersi qualcosa di nuovo. Si sa che farsi qualche regalo ogni tanto – e soprattutto farne agli altri – può dare un piacevole senso di gratificazione.

E forse quest’anno, con tutto quello che è accaduto e ancora accade intorno a noi, ancora di più sentiamo l’esigenza di un po’ di svago. Quindi, stando ovviamente attenti a non rischiare di acquistare cose inutili solo perché sono scontate, possiamo decisamente concederci qualche regalo.