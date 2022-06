Saldi estivi 2022 Basilicata. Date inizio e fine saldi

Saldi 2022 Basilicata, quando iniziano i saldi estivi? Data e durata degli sconti nella regione. Calendario, delibera giunta e ultime news.

In Basilicata i saldi estivi 2022 iniziano il primo sabato di luglio, come annunciato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Galella. Ma gli sconti durano diverse settimane in questo territorio e proseguono anche per tutto il mese di agosto.

Ecco allora quando cominciano e terminano i saldi estate 2022 della regione Basilicata e cosa prevedono le leggi regionali sul commercio.

Inizio saldi estivi 2022 in Basilicata data

Durante l’estate i saldi cominceranno sabato 2 luglio 2022 su tutto il territorio della regione Basilicata. Lo ha stabilito con apposita determinazione la giunta, confermando quanto deciso in calendario dalla delibera n. 527.

Dal primo fine settimana di luglio quindi a Matera, Potenza e le altre località presenti sul territorio regionale, i negozi applicheranno gli sconti tipici di questo periodo. Si parte a inizio luglio come era consuetudine prima dell’emergenza covid e come stabilito in altre regioni come la Sicilia e non solo. Ma quest’anno si torna alla normalità e quindi non ci saranno più spostamenti delle date in calendario.

Quando finiscono i saldi estivi 2022 Basilicata?

Le promozioni dei saldi estivi terminano venerdì 2 settembre 2022 in base al calendario regionale. In altre parole la durata degli sconti di fine stagione è quella tradizionale dei 60 giorni.

A commento di queste decisioni deliberate dalla giunta, l’assessore Galella ha dichiarato:

“si ritorna a una situazione di normalità, dopo che per 2 anni i saldi sono iniziati molto tardi rispetto alle date abituali. La ragione è stata quella di consentire ai commercianti di recuperare i margini di guadagno persi con l’emergenza Covid. Per questo sono state consentite le vendite promozionali prima dei saldi. Ora queste deroghe non ci saranno più.”

Saldi regione Basilicata 2022

In Basilicata le vendite promozionali sono vietate nei trenta giorni precedenti l’inizio della sessione dei saldi estivi. Questo significa che a giugno 2022 non si troveranno offerte particolari su determinati prodotti nei negozi. Ma l’attesa vale la candela, visto che dal 2 luglio poi i ribassi saranno quasi generalizzati, con percentuali elevate in alcuni casi e per due mesi.

Di seguito trovate tutte le altre informazioni rilasciate dal sito ufficiale della regione Basilicata su inizio e durata dei saldi estivi 2022. Ma anche le regole in materia di vendite.

In sintesi, i saldi estivi 2022 a Matera e in Basilicata iniziano il 2 luglio e finiscono il 2 settembre. Durante questi 60 giorni ci saranno sconti nei negozi e centri commerciali presenti in regione. Vietate invece le vendite promozionali nei 30 giorni che precedono la partenza degli sconti.

