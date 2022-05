Saldi estivi 2022 Sicilia. Quando iniziano e quanto durano

Saldi estivi 2022 in Sicilia. Data inizio e fine saldi di luglio a Palermo e in tutta la regione. Regole vendite promozionali, calendario e durata degli sconti.

Saldi estivi 2022 Sicilia. Nell’isola i ribassi estivi partono ad inizio luglio quest’anno, in base a quanto stabilito dal decreto firmato dall’Assessore regionale alle attività produttive. I saldi nella bella stagione dureranno per 2 mesi come riporta il calendario regionale.

Vediamo allora nel dettaglio le date di inizio e fine sconti estivi 2022 in Sicilia, per poi passare alle regole per uno shopping in sicurezza.

Quando iniziano gli sconti estivi 2022 in Sicilia?

I saldi estivi in Sicilia iniziano dal primo luglio 2022, come stabilito dal decreto dell’assessore regionale Turano. Si tratta di un venerdì, quindi un giorno ideale visto che tipicamente segna l’inizio del week end. Ovvero quando di solito le persone hanno più tempo libero, da dedicare magari proprio allo shopping.

La data scelta verrà applicata nel biennio 2022-2023. Questo significa che anche i saldi estivi dell’anno prossimo inizieranno il primo giorno di luglio. La scelta è stata motivata con l’esigenza di tornare alla programmazione dei periodi degli sconti, dopo la pandemia che invece aveva creato modifiche significative al calendario solitamente adottato.

Fine saldi estivi 2022 Sicilia, data e durata

Gli sconti estivi in Sicilia finiscono il 15 settembre 2022, come da indicazione della giunta regionale. I residenti dell’isola, ma anche i tanti turisti che la popolano durante l’estate, potranno quindi approfittare dei prezzi ribassati fino al mese di settembre. Nei negozi situati per le vie di città come Catania, Palermo e altre, troveranno ribassi che inizialmente saranno contenuti per poi aumentare anche oltre il 50% in alcuni casi.

La durata complessiva quindi si estende per due mesi e mezzo, anche se ricordiamo che sono 60 i giorni previsti dalla legge per i saldi. In altre parole i commercianti possono decidere se anticipare la data di fine sconti o se eventualmente farli in settimane non consecutive.

Saldi estate 2022 Palermo e Sicilia, regole e calendario

Oltre alle date dei saldi estivi, la giunta regionale ha indicato anche i tempi per le vendite promozionali (sconti su alcuni prodotti effettuati in periodi diversi). Per quanto riguarda l’estate, i negozianti potranno effettuarle fino al 30 giugno 2022.

Dunque non è previsto alcun divieto prima dell’inizio ufficiale degli sconti. Questo dovrebbe permettere a commercianti e consumatori di organizzarsi al meglio per la riuscita delle vendite da un lato e per trovare l’affare giusto dall’altro. Ricordiamo che i prezzi di partenza e quelli scontati devono essere esposti dai negozianti.

Di seguito il comunicato stampa della Sicilia (tratto dal sito delle conferenza delle regioni) dove vengono annunciate tutte le date per gli sconti estate 2022.

Ricapitolando, i saldi estivi iniziano il primo luglio 2022 in Sicilia e finiscono il 15 settembre. Durante questo periodo si potranno fare acquisti a prezzi ribassati nei negozi presenti sul territorio regionale, dall’abbigliamento alla tecnologia fino ai prodotti per la casa.

