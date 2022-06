Saldi estivi 2022 Campania e Napoli. Quando partono e quanto durano

Saldi estivi 2022 in Campania. Quando iniziano e quando finiscono i saldi a Napoli e in tutta la regione. Data e durata sconti di fine stagione.

Saldi estivi 2022 Napoli e Campania. Nella regione guidata dal governatore Vincenzo De Luca, il periodo dei saldi comincia a inizio luglio e prosegue per 2 mesi. E’ quanto stabilito dalla giunta e riportato sul sito internet di Confcommercio.

Vediamo nel dettaglio quando ci sono i saldi a Napoli e in Campania quest’estate, quando terminano e quali sono le regole sulle vendite.

Quando cominciano i saldi estivi 2022 in Campania

La data di inizio saldi estivi in questa regione è prevista sabato 2 luglio 2022. La decisione di partire con i ribassi questo giorno è stata presa in accordo con le indicazioni fornite dalla conferenza delle regioni. Non a caso anche altre, come ad esempio il Lazio, hanno previsto lo stesso calendario.

Quindi a partire dal 2 luglio a Napoli, Salerno e tutte le altre località campane, si troveranno sconti nei negozi e centri commerciali. Le belle giornate di sole e i prezzi più bassi rappresentano un connubio perfetto per concedersi un po’ di svago con lo shopping, a maggior ragione ora che le cose stanno tornando alla normalità.

Saldi estivi 2022 Campania data fine e durata

Abbiamo visto che l’inizio dei saldi arriva lo stesso previsto nel resto d’Italia, ma quando terminano gli sconti in Campania? Secondo quanto stabilito dalla regione durano 60 giorni nel complesso. Ciò significa, facendo un rapido calcolo, che i saldi estate 2022 finiscono il 31 agosto.

Insomma, ci sono 2 mesi di tempo per godersi i ribassi nei negozi presenti su tutto il territorio della regione. Qui residenti e turisti potranno fare affari a prezzi contenuti sia a luglio che ad agosto. Come spesso accade inizialmente le percentuali di sconto applicate dai negozianti non saranno altissime, ma poi saliranno con il trascorrere delle settimane.

Saldi 2022 Campania, calendario e vendite promozionali

Come riporta il sito di Confcommercio, in Campania sono possibili vendite promozionali a partire dal 3 luglio. Mentre, almeno per ora non c’è alcuna indicazione in merito al divieto di applicarle nei 30 giorni precedenti l’inizio dei ribassi estivi. Vedremo se nei prossimi giorni la giunta regionale fornirà anche queste informazioni.

Quindi, il calendario dei saldi estivi 2022 a Napoli e nel resto della regione è stato delineato. Si comincia sabato 2 luglio e si prosegue nei 60 giorni successivi (fino al 31 agosto) con i commercianti che hanno la discrezionalità di finire anche prima. Devono però indicare chiaramente la merce scontata e separarla da quella che non lo è, oltre che indicare la percentuale di sconto applicata, a tutela dei consumatori.

