Saldi estivi 2022 Calabria. Quando cominciano e quanto durano

Saldi estivi 2022 in Calabria. Quando iniziano e quando finiscono gli sconti estivi. Date, durata e calendario regionale dei saldi.

Saldi estivi 2022. La regione Calabria con DGR n.553 ha definito la data di inizio sconti di fine stagione per questa estate. Il momento tanto atteso per fare acquisti a prezzi ridotti arriverà il primo sabato di luglio, ma i ribassi proseguiranno per molte settimane.

Vediamo quindi il calendario completo con data e durata dei saldi estivi 2022 in Calabria, in base alle decisioni della giunta.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2022 DATA INIZIO REGIONE PER REGIONE

Inizio saldi estivi 2022 in Calabria

I saldi iniziano il 2 luglio 2022 in Calabria, ovvero il primo sabato del mese di luglio. Questa data è stata indicata perché mette insieme due aspetti: si tratta di un giorno del week end in cui molte persone hanno tempo libero da dedicare allo shopping e soprattutto è nel bel mezzo della stagione più calda.

Insomma, è probabile che ci siano giornate di sole perfette per fare un giro nei negozi e trovare l’occasione giusta. Dalle vie di città come Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e via dicendo fino ai centri commerciali, per chi invece preferisce rinfrescarsi senza rinunciare agli acquisti.

Quando terminano i saldi estivi 2022 in Calabria

La fine del periodo degli sconti stagionali, arriva il 30 agosto 2022, come stabilito dalla delibera della giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto. In pratica la durata arriva fino ai canoni 60 giorni, anche se i negozianti hanno la facoltà di concluderli in anticipo eventualmente.

Come sempre però, in base alle regole del commercio, gli sconti applicati devono essere ben visibili in vetrina. I venditori devono inoltre mostrare i cartelli con prezzo iniziale e quello finale scontato, senza dimenticare di separare la merce in saldo da quella che invece non lo è, indicandolo chiaramente.

Saldi 2022 Calabria, calendario e regole vendite

Abbiamo visto le date di inizio e fine saldi estate 2022 in Calabria. La delibera è arrivata con largo anticipo per consentire ai commercianti e alle associazioni di categoria di organizzarsi per tempo, visto che negli ultimi anni l’emergenza covid aveva sempre creato incertezza. Ma durante questa estate si torna alla normalità o quasi, visto che comunque è sempre bene usare le precauzioni che conosciamo.

In tema di vendite promozionali, la regione non ha espresso alcun divieto di effettuarle nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti. Quindi, salvo diverse comunicazioni da parte dalle istituzioni dovrebbero essere praticabili anche durante il mese di giugno. Di seguito la delibera con tutte le informazioni sui saldi di fine stagione 2022 in Calabria, che trovate in formato pdf da scaricare dal sito della regione.

DELIBERAZIONE DATE SALDI ESTIVI 2022 REGIONE CALABRIA

Riassumendo, i saldi estate 2022 in Calabria cominciano il 2 luglio e finiscono il 30 agosto. I residenti e i turisti di questo territorio avranno quindi 2 mesi per approfittare delle offerte e godersi la bella stagione all’insegna dello svago e dello shopping.

VEDI ANCHE: