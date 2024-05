Ondata di caldo estivo nel mese di giugno da sud a nord. Ecco temperature e tendenze meteo di giugno 2024 da inizio a fine mese.

Le previsioni meteo giugno 2024 parlano chiaro: arriva l’estate rovente su tutta la penisola e in particolare nelle regioni del sud: Sicilia, Sardegna e Campania. In queste regioni, ci saranno temperature bollenti in alcune giornate, fino a 38 gradi, ma anche nel resto d’Italia farà molto caldo.

Quindi dopo un meteo di maggio incerto con caldo alternato a freddo e piogge, a giugno il clima sarà stabilmente estivo. Questo almeno secondo le prime tendenze fornite dai meteorologi, che come sempre hanno bisogno di conferme nelle prossime settimane. Tuttavia abbiamo già delle indicazioni molto chiare. Ecco quindi come sarà il meteo estate 2024 durante il primo mese della bella stagione.

Previsioni meteo giugno: ondata di caldo

Le tendenze meteo indicano l’arrivo dell’anticiclone africano in Italia a giugno 2024. Questo garantirà temperature elevate e in alcuni casi sopra la media stagionale fin da inizio mese. Di conseguenza sappiamo già quando arriva il caldo nel meridione, ma anche in città come Milano, Firenze e Torino, stando alle previsioni.

Le giornate di sole e asciutte saranno la maggior parte, ma non mancheranno quelle di pioggia. In alcuni casi anche con fenomeni intensi. In linea generale però ci si attendo dai 3 ai 6 giorni di rovesci in questo mese, quindi pochi rispetto all’anno scorso. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo che tempo farà a inizio e fine giugno.

Meteo week end 1 e 2 giugno 2024

A inizio mese non ci sarà il classico ponte del 2 giugno, visto che quest’anno come da calendario la festività capita di domenica. Tuttavia il primo giugno è sabato, quindi si inizia con un week end, che alcuni italiani potrebbero passare al mare, clima permettendo.

Per esempio le previsioni meteo Sardegna per il primo fine settimana di giugno 2024, indicano sole e temperature fra 26 e 28 gradi. Ancora meglio in Sicilia dove il termometro potrebbe superare i 30 gradi con cielo limpido o al più leggermente nuvoloso e assenza di precipitazioni.

Come sarà il tempo a metà giugno 2024

Le settimana seguente, che inizia lunedì 3 e termina domenica 9 giugno il clima resterà prevalentemente caldo, ma con sbalzi di temperatura, da 28 fino a 19 gradi. In alcuni casi con tempo parzialmente nuvoloso o soleggiato, al massimo con leggera pioggia.

Poi ecco la settimana che ci porta a metà mese, ovvero dal 10 al 16 giugno. Sarà caratterizzata inizialmente da un peggioramento e piovaschi (fra il 10 e 11 giugno e con prevalenza a nord e centro Italia), per poi tornare bello e caldo ovunque. Quindi intorno a metà giugno sarà già un buon periodo per le prima vacanze estive, con meteo a Roma e Napoli caldissimo.

Previsioni meteo fine giugno 2024

Nella settimana che segna ufficialmente l’inizio dell’estate 2024 per il calendario, dal 17 al 23 giugno, secondo le prime tendenze meteo aeronautica ci sarà bel tempo in tutta Italia e ondate di calore notevoli. Infatti oltre al sole si prevedono temperature fra 30 e 34 gradi. Sarà piena estate quindi, con città roventi e clima da spiaggia.

Mentre per l’ultima settimana di giugno, al momento è ancora presto per avere un’indicazione precisa. Tuttavia nei prossimi giorni l’aeronautica militare fornirà le nuove variazioni climatiche, che troverete in questa pagina in aggiornamento. Quindi vi invitiamo a tornare se volete sapere che tempo farà a giugno da nord a sud, al mare e in città.

Riassumendo, al momento le previsioni meteo giugno mostrano l’arrivo del caldo torrido, specie al sud dove il rischio siccità è forte. Qualche temporale è ancora previsto, ma sarà di breve durata in un contesto asciutto e temperature spesso sopra la media stagionale.