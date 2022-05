Saldi estivi 2022 Emilia Romagna e Bologna. Data inizio e durata

Saldi estivi 2022 Emilia Romagna, quando iniziano? Ecco quando ci sono gli sconti estivi a Bologna e in tutta la regione. Data inizio, quanto durano e regole sulle vendite.

Saldi estivi 2022. In Emilia Romagna iniziano il primo sabato di luglio, in base a quanto deciso dalla giunta regionale del governatore Stefano Bonaccini. Quindi si avvicina la data di inizio sconti di fine stagione, che poi proseguiranno per diverse settimane durante l’estate.

Vediamo dunque data di inizio e fine saldi estivi 2022 in tutta la regione, secondo le indicazioni fornite da Confcommercio Bologna.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2022 DATA INIZIO REGIONE PER REGIONE

Quando cominciano i saldi estivi 2022 in Emilia Romagna

I ribassi estivi iniziano il 2 luglio 2022 nella regione Emilia Romagna. Questa è la data scelta in calendario per la partenza delle promozioni, che si allinea a quanto previsto dalla conferenza delle regioni, che ha indicato il primo sabato di luglio come giorno di avvio.

Numerose altre regioni hanno scelto la stessa data, come ad esempio le vicine Marche, a riprova del ritorno ad un calendario tradizionale, dopo i problemi causati dalla pandemia. Ovviamente i fine settimana tipicamente caldi di luglio, rappresentano l’ideale per dedicarsi allo shopping nei negozi di città come Bologna, Rimini, Modena, Parma e via dicendo. Ma gli sconti ci saranno anche nei centri commerciali.

Quando finiscono i saldi estivi 2022 a Bologna

Nel capoluogo e nel resto del territorio regionale, gli sconti estivi terminano il 30 agosto 2022. In altre parole la durata dei ribassi è pari ai canonici 60 giorni in totale. I commercianti potranno effettuare gli sconti anche per l’intero periodo (o solo in parte di esso), segnalando ai clienti i periodi prescelti.

Per quanto riguarda i commercianti, come stabilisce la Delibera regionale n.1780 del 2 dicembre 2013, non c’è alcun obbligo di comunicazione ai comuni per i saldi di fine stagione. Quindi basterà segnalarne la presenza in vetrina e nel negozio, indicando i prezzi iniziali, la percentuale di sconto applicata e il costo finale della merce.

Saldi 2022 Emilia Romagna, regole e vendite promozionali

Come previsto dall’art. 22 della L.R. 25/2017, in Emilia c’è il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di partenza degli sconti. Questo significa che nel mese di giugno i negozi presenti in questo territorio non potranno applicare promozioni su singoli prodotti.

Per ogni altra informazione sul calendario regionale dei saldi e le regole sulle vendite, vi invitiamo a consultare di seguito l’avviso tratto dal sito di Confcommercio Bologna.

INIZIO SALDI ESTIVI 2022 EMILIA ROMAGNA E BOLOGNA

In sintesi, i saldi estivi 2022 in Emilia Romagna cominciano sabato 2 luglio e finiscono martedì 30 agosto. In questi 2 mesi residenti e non potranno fare acquisti con sconti in alcuni casi anche superiori al 50%. Vietate invece le vendite promozionali durante i 30 giorni che precedono gli sconti di fine stagione.

VEDI ANCHE: