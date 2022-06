Saldi estivi 2022 Puglia. Quando cominciano i saldi a Bari

Quando iniziano i saldi estivi 2022 Puglia e Bari? Ecco quando partono e quanto durano gli sconti questa estate in tutta la regione.

Saldi estivi 2022. In Puglia l’inizio dei ribassi è previsto nel primo sabato di luglio, ma poi proseguiranno a lungo durante praticamente tutta l’estate. Questa la decisione presa dalla giunta regionale e confermata dalle date fornite sul portale di Confcommercio.

Vediamo allora con precisione quando ci sono i saldi estivi in Puglia e quando terminano, secondo il calendario regionale sul commercio.

Inizio saldi estivi 2022 Puglia, data

La partenza dei saldi estate 2022 in Puglia, ci sarà sabato 2 luglio. In questa data inizieranno gli sconti di fine stagione in tutta la regione, tradizionalmente presa d’assalto dai turisti nei mesi estivi.

Quest’anno il calendario dei saldi torna alla normalità, come deciso dalla conferenza delle regioni e confermato dalla Puglia. D’altra parte seppur ancora presente l’emergenza covid che ha influito negli scorsi anni, durante questa estate appare maggiormente sotto controllo. Quindi via libera allo shopping a prezzi ribassati, anche se l’invito è sempre quello di mantenere un minimo di prudenza.

Quando finiscono i saldi estivi 2022 in Puglia?

Gli sconti estivi terminano il 15 settembre 2022 a Bari, Lecce, Foggia e tutte le altre località presenti nel territorio pugliese. Questa data di fine saldi estivi è diversa rispetto a quasi tutte le altre regioni italiane, che terminano a metà o fine agosto, ma è la stessa scelta dalla Sicilia. Non a caso si tratta di due regioni dove il turismo prosegue solitamente fino a settembre inoltrato, visto il clima sempre caldo.

Quindi la decisione della giunta del presidente Michele Emiliano è quello di concedere ai commercianti di prolungare gli sconti anche a settembre, qualora lo volessero. Di conseguenza la durata è sempre quella massima dei 60 giorni. Tuttavia i negozianti discrezionalmente possono scegliere settimane anche non consecutive, in modo da applicare sconti fino a metà settembre.

Saldi Puglia 2022: che giorni e quali sono le regole

Secondo quanto stabilito dalle leggi regionali in tema di commercio, c’è il divieto vendite di promozionali nei 15 giorni precedenti l’avvio dei saldi estivi. Quindi, visto che si inizia il 2 luglio, calendario alla mano non potranno esserci queste tipologie di offerte su alcuni prodotti nei negozi in Puglia, dal 17 giugno in poi.

Quindi se è vero che per metà del mese di giugno non troverete determinati sconti su abbigliamento, prodotti per la casa e merce varia, a partire da sabato 2 luglio e fino al 15 settembre gli sconti nella regione saranno generalizzati e consistenti. Ovviamente in base alle regole previste per i commercianti, i consumatori troveranno la merce in saldo separatamente rispetto a quella che non lo è. Inoltre, nelle vetrine e all’interno dei punti vendita deve sempre essere indicata la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale.

