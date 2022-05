Saldi estivi 2022 Veneto. Quando iniziano e quanto durano

Saldi estivi 2022 in Veneto. Data inizio e fine saldi a Verona e in tutta la regione. Calendario sconti di fine stagione: durata vendite promozionali.

Saldi estivi 2022. La regione Veneto presieduta da Luca Zaia ha definito il calendario dei saldi, per la gioia dei tanti residenti che non vedono l’ora che arrivino ribassi. Ma quanto iniziano i saldi 2022 in Veneto? Il primo sabato di luglio, ma poi proseguono per molte settimane.

Ecco allora nel dettaglio il calendario degli sconti estivi 2022 in Veneto: quando partono e fin quando durano i saldi, secondo le decisioni dalla giunta regionale.

Quando cominciano i saldi estivi 2022 in Veneto

L’inizio dei saldi estivi in Veneto è previsto per sabato 2 luglio 2022. Questa la decisione presa dalla giunta veneta, che si allinea a quanto stabilito anche in altri territori e alla data indicata dalla conferenza delle regioni.

Quindi il commercio e gli sconti di fine stagione tornano al calendario tradizionale, superando le problematiche degli ultimi anni causati dal covid. Niente posticipi quest’anno e quindi il primo week end del mese di luglio porterà sconti nelle vetrine delle città venete. Inizialmente le percentuali dei ribassi potrebbero essere contenute fino al 30-40% per poi crescere man mano che passano le settimane. A proposito, ma quanto durano gli sconti di fine stagione 2022?

Saldi estate 2022 Veneto, fine e durata

I saldi estivi a Venezia, Verona, Padova e nel resto della regione, finiscono il 31 agosto 2022 come confermato dal sito internet di Confcommercio. Questo significa che la durata dei ribassi dell’estate in Veneto arriverà fino a 60 giorni.

Quindi il calendario regionale 2022, prevede 2 mesi per residenti e turisti di questo territorio per fruire degli sconti. La bella stagione e i prezzi più bassi rappresentano due buoni motivi per fare un affare, ricordando però di comprare solo ciò che effettivamente ci serve.

Calendario saldi 2022 Veneto e regole sulle vendite

La vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi in Veneto, sono consentite in base a quanto previsto dalla regione. Quindi sarà possibile trovare qualche offerta specifica su alcuni prodotti anche nel mese di giugno nei negozi e centri commerciali sparsi su tutto il territorio veneto.

Per il resto le regole sono le tradizionali sul commercio nel periodo dei saldi. Vale a dire che i negozianti devono indicare chiaramente in vetrina e nel negozio la presenza di merce in saldo, con prezzi iniziali e finali dopo lo sconto. Ma anche separare i prodotti scontati da quelli che non lo sono.

Come visto i saldi estivi 2022 in Veneto cominciano il 2 luglio e terminano il 31 agosto 2022. In questo periodo si potranno fare affari a prezzi più bassi del solito. Inoltre le vendite promozionali sono consentite anche nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi e dunque pure a giugno.

