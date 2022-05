Saldi estivi 2022 Toscana. Quando iniziano i saldi a Firenze

Quando cominciano i saldi estivi 2022 in Toscana? Data inizio e durata sconti di fine stagione a Firenze. Calendario regionale saldi e regole vendite promozionali.

Saldi estivi 2022 Toscana. La regione ha fissato la data di partenza dei ribassi estivi nei primi giorni di luglio. Quindi gli abitanti di città come Firenze, Livorno, Siena e tutte le altre situate in questo territorio, conoscono già data di inizio e durata dei ribassi stagionali.

Ecco quando ci sono i saldi estivi 2022 in Toscana e quando finiscono, secondo quanto stabilito dal calendario regionale sul commercio.

Inizio Saldi estivi 2022 in Toscana

Gli sconti estivi iniziano il 2 luglio 2022 nella regione Toscana. Si tratta del primo sabato del mese di luglio, come indicato dalla conferenza Stato regioni. Poi come sempre alcuni territori decidono di adottare la stessa data, altre invece di anticiparla o posticiparla all’interno del proprio calendario.

Il primo week end del mese di luglio sarà quello in cui troverete gli sconti nei negozi e nei centri commerciali sparsi nel territorio regionale. Il sabato rappresenta un giorno ideale, dal momento che molte persone hanno più tempo libero e potranno dedicarlo a fare shopping. Inizialmente con ribassi contenuti, ma che con il passare dei giorni saliranno anche al 50-60% in alcuni casi.

Quanto durano i saldi estivi 2022 in Toscana

La durata del periodo degli sconti è di 60 giorni, quindi i ribassi possono proseguire per un periodo complessivo di 2 mesi. Facendo un veloce calcolo, questo significa che la fine dei saldi estivi è prevista per il primo settembre 2022.

La giunta regionale del governatore Eugenio Giani, ha deliberato queste date con largo anticipo. Il motivo è quello di consentire agli operatori di organizzarsi per tempo, dopo che negli ultimi anni le date sono rimaste incerte a causa della pandemia. Ma adesso che la situazione sta migliorando, si torna a un calendario e regole certe, come dichiarato dall’assessore al commercio della Toscana, Leonardo Marras.

Quando si possono effettuare le vendite promozionali

Per quanto riguarda le vendite promozionali, in Toscana sono vietate nei 30 giorni precedenti l’inizio del periodo degli sconti. Visto che i saldi 2022 cominciano il 2 luglio, si potranno trovare le offerte ad hoc, ovvero solo su determinati prodotti, solo fino al 2 giugno. Da quel momento in poi non saranno più applicabili, in attesa dell’avvio ufficiale degli sconti.

Di seguito tutte le informazioni fornite dalla regione Toscana sul suo sito internet. All’interno trovate date e durata dei saldi 2022, ma anche le regole da rispettare per le vendite.

In sintesi, i saldi estivi in Toscana iniziano sabato 2 luglio 2022, come stabilito dal calendario regionale sul commercio. Gli sconti durano 60 giorni, quindi la fine del periodo promozionale è prevista per il primo settembre. Vietate invece le vendite promozionali nei 30 giorni che precedono l’avvio dei ribassi. Per il resto godetevi lo svago offerto dallo shopping a prezzi convenienti e dalle belle giornate d’estate.

