Saldi estivi 2022 Liguria. Quando iniziano i saldi a Genova

Saldi estivi 2022 in Liguria. Data inizio e durata degli sconti di fine stagione. Calendario regionale saldi e divieto vendite promozionali.

Saldi estivi 2022. La regione Liguria ha comunicato quando cominciano gli sconti durante l’estate sul proprio territorio, ma anche durata e regole da rispettare in materia di vendite promozionali. Vi anticipiamo subito che ci sono alcune differenze significative rispetto a quanto previsto dal altri territori in Italia.

Ecco data di inizio e durata dei ribassi estivi 2022 a Genova e in tutta la Liguria, secondo quanto stabilito dalla regione.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2022 DATA INIZIO REGIONE PER REGIONE

Inizio saldi estivi 2022 in Liguria

Sabato 2 luglio 2022 iniziano gli sconti estivi in tutta la Liguria. E’ quanto stabilito dalla giunta regionale guidata dal governatore Giovanni Toti, in osservanza degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome.

In particolare la Liguria ha dato attuazione alla propria normativa (legge regionale n.1/2007 e successive modifiche) indicando il primo sabato del mese di luglio per l’avvio dei ribassi. Un giorno scelto anche da molte altre regioni italiane, che segna un primo ritorno alla normalità, dopo che negli ultimi anni la pandemia aveva provocato modifiche ai tradizionali calendari degli sconti.

Data fine e durata saldi 2022 a Genova

I saldi estivi terminano martedì 16 agosto 2022 a Genova, La Spezia, Savona e tutte le altre località situate nel territorio della Liguria. Questo significa che la durata del periodo dei ribassi è pari a 45 giorni complessivamente. Quindi in Liguria i saldi di fine stagione durano meno dei 60 giorni, invece previsti come limite massimo in altri territori.

Durante questo mese e mezzo i residenti della regione e tutti coloro che la visiteranno per le vacanze potranno cogliere l’occasione per fare affari a prezzi convenienti. Ma bisognerà farlo prima della fine di agosto, visto che in quel periodo non ci saranno più i saldi in questa regione.

Quando ci sono saldi e vendite promozionali in Liguria

E’ previsto il divieto delle vendite promozionali durante i 40 giorni precedenti rispetto all’avvio dei ribassi. In altre parole già dal 23 maggio e per tutto il mese di giugno non si troveranno offerte specifiche su determinati prodotti nei negozi della Liguria. In attesa che arrivino i saldi veri e propri e gli sconti siano generalizzati.

Inoltre, secondo le regole stabilite dalla regione, almeno 3 giorni prima della data di inizio saldi deve essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno che li annunci. Per ogni altro approfondimento sulle norme regionali per il commercio, potete consultare l’avviso pubblicato sul sito internet della regione e qui allegato.

INIZIO SALDI ESTIVI 2022 LIGURIA, CALENDARIO E DURATA

In breve, i saldi estivi a Genova e in Liguria iniziano il 2 luglio e finiscono il 16 agosto 2022. In questi 45 giorni di durata si troveranno sconti elevati nei negozi e centri commerciali. Vietate invece le vendite promozionali nei 40 giorni precedenti l’avvio dei ribassi.

VEDI ANCHE: