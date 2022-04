Bonus affitto 2022 Liguria. Domanda e requisiti contributo affitti

Bonus affitti 2022. Come fare domanda per il bonus affitto a Genova e negli altri comuni della Liguria. Isee, importi e beneficiari del contributo regionale.

Bonus affitto 2022 Liguria e Genova. La regione del governatore Toti ha ripartito fra i comuni presenti nel territorio le risorse stanziate dallo Stato nel Fondo nazionale per il sostegno alla locazione 2022, indicando le linee guida per l’assegnazione. Come sempre poi sono i singoli comuni ad emanare il bando con scadenze, requisiti e modalità di presentazione delle richieste.

Concentriamoci allora sui destinatari del contributo alla locazione, quando richiederlo e a quanto ammonta nel 2022.

A chi spetta il bonus affitto 2022 in Liguria

Possono accedere la contributo per l’affitto i residenti sul territorio regionale ligure (da almeno 24 mesi), in possesso dei seguenti requisiti:

cittadini italiani, UE o con permesso di soggiorno di lungo periodo.

Isee non superiori 16.700 euro (o di altre somme indicate dai bandi comunali).

Titolari di un contratto di locazione ad uso abitazione prima casa, regolarmente registrato entro l’anno in corso.

Con contratto di affitto intestato esclusivamente al richiedente del contributo o a un componente del nucleo familiare nello stesso alloggio.

In relazione al contratto di affitto, il bando regionale specifica che non deve essere stipulato fra parenti e affini fino al 2° grado. Ma vediamo quando fare domanda, secondo le istruzioni fornite dai bandi già emanati dai comuni.

Come richiedere il contributo affitto Genova 2022

Il modulo per la presentazione della richiesta del bonus affitto a Genova si può scaricare sul sito internet del Comune o ritirare presso l’atrio del Matitone lato levante Via di Francia 1 – Genova. La domanda completata in ogni sua parte, firmata e corredata dei documenti necessari deve essere indirizzata al comune di Genova. Sarà possibile presentare richiesta fino al 3 giugno 2022, tramite una delle seguenti modalità:

raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo – Archivio Generale – Via di Francia 1, 16149

in busta chiusa all’Archivio Generale – Via Di Francia 1 presso Auditorium dal lunedì al venerdì all’interno della fascia oraria 8:30-12:30.

Tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando l’indirizzo di posta elettronica [email protected] Nell’oggetto della mail bisogna indicare la dicitura: “Domanda contributo affitto a nome di”.

Una volta chiusi i termini il comune stilerà una graduatoria dei beneficiari ed erogherà gli importi agli aventi diritto.

Bonus affitto 2022 comune di Genova, importi e bando

Le risorse destinati dalla regione Liguria al comune di Genova ammontano a 2 milioni di euro. Secondo quanto previsto dal bando l’entità del contributo varia da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.400 euro. Per ogni altra informazione sul bonus affitti 2022 Genova potete consultare il bando comunale per esteso di seguito allegato e disponibile in formato pdf da scaricare.

CONTRIBUTO AFFITTO 2022 COMUNE DI GENOVA

Chi invece è residente negli altri comuni della regione, può verificare requisiti e scadenze per la presentazione delle domande presso il proprio municipio o sul suo sito internet. Queste tutte le informazioni per richiedere il bonus affitto 2022 in Liguria e a Genova. In sintesi chi possiede i requisiti previsti e un regolare contratto di locazione, potrà richiedere e ottenere un contributo in percentuale ai canoni versati. Si tratta di una misura di sostegno alle famiglie in difficoltà.

