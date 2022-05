Bonus affitto 2022. Tutti i bonus di comuni e regioni

Bonus affitto in vigore nel 2022. Elenco comuni e regioni che danno il contributo affitti. Chi ne ha diritto, Isee, importi e domande.

Bonus affitto 2022. I contributi per la locazione in favore delle famiglie che vivono in affitto e hanno un reddito Isee basso, sono uno degli aiuti da richiedere quest’anno. Le risorse per accedere a queste agevolazioni sono previste dal fondo nazionale per il sostegno alla locazione, distribuiti dalla singole regioni e assegnate con bandi comunali.

Per questo motivo si trovano bonus affitti in diverse regioni d’Italia, con avvisi in singoli comuni, in diversi periodi di tempo, con regole e modalità di erogazione diversi per ognuno. Di seguito trovate tutti quelli attualmente disponibili, suddivisi per regione e per comune.

VEDI ANCHE: BONUS 2022 ELENCO AGGIORNATO

Che bonus regionali ci sono per gli affitti nel 2022

Attualmente il bonus fitti 2022 è richiedibile nelle seguenti regioni:

Lombardia , rivolto a famiglie con Isee fino a 35.000 euro con regolare contratto d’affitto. 34 i milioni di euro stanziati dalla regione e ripartito ai comuni, che emettono gli apposi bandi ed erogano le risorse ai richiedenti beneficiari.

, rivolto a famiglie con Isee fino a 35.000 euro con regolare contratto d’affitto. 34 i milioni di euro stanziati dalla regione e ripartito ai comuni, che emettono gli apposi bandi ed erogano le risorse ai richiedenti beneficiari. Liguria, con la regione che ha ripartito oltre 7,5 milioni di euro fra i comuni.

Viceversa il contributo affitto 2022 in Campania è attualmente chiuso, ma potrebbe essere riaperto nei prossimi mesi in caso di apposita delibera regionale. Stesso discorso vale per la regione Sicilia.

Che bonus comunali ci sono per gli affitti nel 2022

Bonus affitto comune di Milano

Attualmente il contributo è richiedibile solo fino al 18 maggio 2022 dai residenti del comune di Milano con regolare contratto di affitto. Di seguito tutti i dettagli contenuti nell’avviso comunale, per accedere all’incentivo.

CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO 2022 COMUNE DI MILANO

Bonus affitto 2022 comune di Roma

Ad oggi il Campidoglio sta ancora preparando il bando per l’assegnazione degli aiuti per i canoni di locazione per i romani. Appena ci saranno news sulla data di uscita dell’avviso pubblico ve ne daremo conto.

Contributo affitto 2022 elenco comuni

Ecco invece la lista dei principali comuni italiani dove attualmente si può richiedere il contributo affitti:

Firenze

Genova

Brescia

Bergamo

Bonus affitto 2022 requisiti, Isee e bandi

I requisiti per ottenere il bonus affitti variano a seconda dell’amministrazione comunale di riferimento. Non sono quindi tutti uguali, ma alcune caratteristiche sono sempre necessarie. In particolare bisogna:

avere la cittadinanza italiana, UE o il permesso di soggiorno valido

rispettare limiti Isee stabiliti dal bando comunale

avere la residenza nel comune dove si presenta la domanda

possedere un regolare contratto di locazione e pagare regolarmente l’affitto

non essere assegnatari di immobili di edilizia agevolata convenzionata.

Ricapitolando abbiamo visto tutte le regioni e i comuni dove richiedere il bonus affitto 2022 attualmente, ma anche i requisiti generali per accedere al contributo. Questa pagina è in continuo aggiornamento, quindi vi consigliamo di tornare qui spesso per trovare l’agevolazione sulla locazione del vostro territorio nel momento in cui sarà disponibile.

VEDI ANCHE: