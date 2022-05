Assegno di maternità comuni 2022. Requisiti, Isee e importo

Assegno di maternità 2022 dei comuni. Come funziona l’assegno comunale per mamme e chi ne ha diritto. Domanda, a quanto ammonta e quando lo pagano.

Assegno di maternità comunale 2022. Quando nasce o viene adottato un figlio (fino all’età di 6 anni), la mamma ha diritto ha richiedere un contributo presso il comune in cui risiede. Per farlo però bisogna rispettare determinati requisiti. Quindi nonostante da marzo 2022 in Italia ci sia l’assegno unico per i figli, che ha assorbito gran parte dei benefici erogati tramite ANF, in alcuni casi si può ancora ottenere l’assegno unico dei comuni. Vediamo come e quando, in base a quanto previsto dalle leggi attuali.

VEDI ANCHE: CHE COSA SPETTA ALLA NASCITA DI UN FIGLIO NEL 2022

Assegno di maternità comune 2022 requisiti

Il diritto di richiedere l’aiuto economico comunale spetta dopo il parto, alle mamme:

residenti in Italia, comunitarie o straniere in possesso di permesso di soggiorno valido.

Senza alcuna copertura previdenziale o entro determinati limiti di reddito (in altre parole alle donne disoccupate o saltuariamente occupate).

Che hanno avuto un figlio entro i 6 mesi precedenti alla richiesta.

Che non ricevono già un altro assegno di maternità Inps per i figli, ai sensi della legge n. 488. del 1999. Ovvero l’assegno di maternità dello stato.

Se ricevono già un trattamento economico di maternità, ma di un importo minore rispetto a quello che le spetterebbe tramite il comune.

Come richiedere l’assegno di maternità dei comuni

L’aiuto si richiede al proprio comune di residenza come visto, ma è l’Inps ad erogarlo. Bisogna fare domanda entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’effettivo ingresso del minore adottato in famiglia. Le modalità di invio dell’istanza dipende dalla procedure dei comuni, quindi a seconda dei casi potrete farla online o direttamente negli uffici del municipio.

In ogni caso vi consigliamo di rivolgervi ad un caf per verificare se avete diritto all’assegno. Inoltre, per quanto riguarda i documenti da allegare alla domanda sarà necessario presentare l’attestazione Isee valida.

Isee 2022 quando si fa. Elenco documenti necessari

Assegno maternità 2022 comuni, importi

Nel 2022 la somma spettante alle madri in possesso dei requisiti prima citati, ammonta a 354,73 euro mensili nella misura intera. L’assegno spetta per cinque mensilità, quindi facendo un rapido calcolo, la somma totale che spetta alle madri è di 1.773 euro.

L’Isee annuo per accedere a questo tipo di aiuto alle famiglie è pari a 17.747 euro, come previsto dalla circolare Inps n° 27 del 18-02-2022. Quindi se si rispetta anche questo requisito economico, si ha diritto a ricevere il contributo comunale per la nascita, l’adozione o l’affidamento di un figlio avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Infine, l’assegno non concorre alla formazione del reddito, quindi non deve essere dichiarato nel 730 2022.

Quando arriva l’assegno di maternità del comune?

In caso di esito positivo della presentazione della richiesta, di solito l’Inps effettua il pagamento della somma dovuta entro 45 giorni. Quindi entro un mese e mezzo dalla data di presentazione dei dati necessari per ottenere il contributo, riceverete il pagamento per l’assegno di maternità comunale 2022.

Quindi, ricapitolando, le mamme con determinati requisiti economici e di cittadinanza, possono richiedere l’assegno di maternità dei comuni alla nascita di un figlio. Riceveranno poi 5 mensilità dall’Inps, a patto di non superare determinati limiti Isee.

VEDI ANCHE: