Bonus affitto 2022 Firenze. Importo e domanda online

Bonus affitto 2022 comune di Firenze. A chi spetta e come richiedere il contributo di locazione fino a 12.000 euro per morosità incolpevole. Requisiti bando.

Bonus affitti 2022 Firenze. Torna il contributo per la locazione nel capoluogo toscano, per gli inquilini in situazione di morosità incolpevole nel 2022, come già accaduto in passato. Si tratta di un aiuto economico per cui sono stanziati 700 mila euro complessivi.

Ecco chi ha diritto a questa agevolazione sulla casa, come fare domanda e quando arrivano i soldi, secondo le indicazioni fornite dal comune di Firenze.

Contributo affitto 2022 Firenze a chi spetta

Secondo quanto prevede il bando di Palazzo Vecchio (la sede del comune di Firenze), il bonus fitti spetta agli inquilini che possiedono i seguenti requisiti:

sono cittadini italiani, UE o con permesso di soggiorno in corso di validità.

Hanno un regolare contratto di affitto nel comune di Firenze e residenza da almeno 1 anno nella stessa casa.

Sono impossibilitati a pagare il canone di locazione, a seguito di una riduzione del reddito di almeno il 25%, risultante dalle dichiarazioni fiscali.

Hanno subito la riduzione del reddito familiare per perdita di lavoro, riduzione dell’orario lavorativo, cassa integrazione o cessazione di attività.

Insomma, tutti coloro che vivono in affitto e si trovano momentaneamente impossibilitati a pagare i canoni di locazione, per problemi lavorativi dovuti al covid, potranno accedere all’aiuto previsto dal comune.

Come e quando si richiede il bonus affitto Firenze

La domanda per accedere a questo contributo si può presentare esclusivamente online, sul sito internet del comune di Firenze, a partire dalle ore 12:00 del 13 aprile 2022. Per inserire e completare la richiesta, con tutti i dati del richiedente, bisogna accedere all’apposito servizio telematico.

Per farlo bisogna avere e utilizzare la proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Altre modalità di presentazione delle richieste non verranno prese in considerazione. L’importo del contributo comunale per morosità incolpevole, una volta accertata, può arrivare fino a 12.000 euro.

Bonus affitto 2022 Firenze quando arriva

La somma verrà erogata in un’unica soluzione dal comune direttamente al proprietario dell’immobile, a seguito dell’assegnazione agli aventi diritto. In altre parole con questo pagamento i proprietari recuperano i canoni non ancora ricevuti e gli inquilini evitano di essere sfrattati.

Per ogni altra informazione su questo aiuto, potete leggere l’avviso pubblico tratto dal sito del comune e di seguito allegato.

BANDO CONTRIBUTO AFFITTO 2022 COMUNE DI FIRENZE

Come abbiamo visto il bonus affitti 2022 del comune di Firenze, può essere richiesto da chi si trova in una situazione di morosità incolpevole. In altre parole chi non riesce a pagare i canoni di locazione per la perdita o la riduzione del lavoro, potrà ricevere aiuti per evitare lo sfratto.

