Fine scuola 2022 Toscana. Che giorno finisce la scuola a Firenze

Quando finisce la scuola 2022 in Toscana? Ecco quando chiudono le scuole a Firenze e nel resto della regione. Data fine anno scolastico nelle primarie, secondarie e materne.

Fine scuola 2022 Toscana e Firenze. La giunta del governatore Giani ha stabilito la data dell’ultimo giorno di scuola in tutta la regione. Vi anticipiamo subito che l’anno scolastico 2021-22 termina nella seconda settimana di giugno. Tuttavia ci sono delle differenze nel calendario fra scuole primarie e secondarie di ogni grado e quelle d’infanzia.

Vediamo nel dettaglio le date di chiusura delle scuole nel 2022, secondo quanto stabilito dalla regione Toscana.

Data ultimo giorno di scuola 2022 Toscana

La scuola termina venerdì 10 giugno 2022 in Toscana, come deciso dal consiglio regionale con apposita delibera. In questa data quindi chiudono le scuole a Firenze e nella altre località della regione, in particolare le elementari, le medie e le superiori.

Gli alunni delle scuole toscane saranno quindi liberi di godersi le vacanze estive a partire dal 10 giugno, tranne quelli che dovranno sostenere gli esami. Ricordiamo che quest’anno l’inizio scuola in Toscana è stato il 15 settembre 2021, quindi il totale dei giorni di lezioni è pari a 206. Questo nonostante Dad e regole covid imposte necessariamente a studenti e docenti nel corso dell’anno.

Quando finisce la scuola dell’infanzia 2022 in Toscana

Le scuole d’infanzia, ovvero le materne, finiscono in data diversa rispetto alle altre istituzioni scolastiche. Infatti, secondo quanto stabilito dalla regione la fine delle lezioni in questo caso è previsto per giovedì 30 giugno 2022.

Quindi per i bambini più piccoli, mancano circa 3 settimane in più, per la chiusura delle scuole, rispetto agli studenti più grandi che frequentano la scuola primaria o secondaria. Questa data è stata scelta anche da tante altre regioni italiane, al fine di consentire alle famiglie una migliore gestione di impegni lavorativi e figli per una parte dell’estate 2022.

Calendario scolastico 2021/22 Toscana pdf

Per conoscere nel dettaglio tutte le altre date previste dal calendario scolastico regionale, incluso i giorni delle vacanze di pasqua 2022, potete consultare il file qui allegato. Si tratta del documento, scaricabile anche in formato pdf, tratto dal sito internet della regione Toscana con tutte le date e le direttive sulle attività didattiche.

DELIBERA REGIONE TOSCANA FINE SCUOLA 2022

Quindi ricapitolando, visto che molti studenti hanno già attivato il countdown di fine scuola 2022, in Toscana mancano ancora diverse settimane all’ultimo giorno. Infatti, come previsto dal calendario regionale le scuole elementari, medie e superiori chiuderanno il 10 giugno a Firenze e nella altre città toscane, da Siena a Livorno fino a Lucca. Viceversa per le materne i giorni che mancano alla fine dell’anno scolastico sono di più, visto che le lezioni terminano il 30 giugno.

