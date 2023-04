Bonus fitti 2023 Campania. Fino a 2000 euro per pagare l’affitto di casa. Chi ne ha diritto, come richiedere il contributo di locazione e quando arrivano i soldi.

Bonus affitto 2023. La regione Campania ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi per i residenti che vivono in affitto e hanno un reddito basso. In pratica i beneficiari di questa misura ricevono somme di denaro per abbattere i costi del canone di locazione, ma solo in presenza di determinati requisiti.

Vediamo allora chi sono i beneficiari del bonus fitti, che Isee bisogna avere, come fare richiesta e quando arrivano i soldi, secondo le indicazioni della regione.

Bonus fitti 2023 Napoli e Campania, a chi spetta

Con l’approvazione del decreto Dirigenziale n. 31 del 31 marzo 2023 è stato approvato il bando fitti 2023 Campania. L’avviso pubblico stabilisce chi sono i destinatari del contributi per la locazione. Si tratta delle famiglie:

con cittadinanza italiana, UE o con permesso di soggiorno di lungo periodo

residenti in uno dei comuni della regione Campania

con regolare contratto d’affitto durante l’anno 2022, per uso abitativo di un immobile situato nel territorio regionale e corrispondente all’abitazione principale

che non hanno diritti di proprietà su altri immobili

con un Isee fino a 13.659,88 euro per la Fascia A oppure fino 22.500 euro per la Fascia B.

Con riferimento a quest’ultimo requisito, si specifica che si tratta di due fasce distinte, la prima avrà priorità quando verrà stilita la graduatoria dei beneficiari. A seguire verranno inclusi in modo residuale anche i beneficiari della fascia B, fino all’esaurimento delle risorse pari a 28.481.425,10 euro.

Come fare domanda per il bonus affitto 2023 Campania

Il contributo affitti in Campania si può richiedere a partire dalle ore 10:00 del 5 aprile e fino alla scadenza prevista per il 10 maggio 2023 alle ore 14:00. La domanda deve essere inviata online sul sito ufficiale della regione Campania nella sezione bando fitti dove aver premuto il pulsante “Accedi”.

Per completare la procedura bisogna avere lo Spid, oppure Cie o Cns. Una volta effettuato il login si deve seguire la procedura indicata e inserire i documenti richiesti per il bonus fitto, incluso la copia del contratto di locazione. L’istanza deve essere presentata esclusivamente dall’intestatario del contratto di affitto. In altre parole le domande fatte a nome diverso saranno escluse.

Contributo affitto 2023 Campania importi

La somma erogata a ciascun beneficiario può arrivare fino ad un massimo di 2.000 euro annui. L’importo spettante viene calcolato in base all’incidenza del canone annuo sul reddito. In particolare:

per i redditi di fascia A con incidenza al 14% spettano fino a 2.000 euro

per i redditi in fascia B e con incidenza fino al 24% la somma arriva fino a 1.800 euro.

Gli ultimi della classifica in graduatoria, ricevono l’importo minimo pari a 100 euro. Di conseguenza per conoscere chi saranno i beneficiari bisogna attendere la chiusura dei termini per la presentazione delle richieste e l’elenco finale, comunicato da ciascun comune alla regione.

Quando pagano il bonus affitto Regione Campania

I pagamenti del bonus fitti regione Campania avvengono dopo la formazione delle graduatorie che individuano le famiglie destinatarie. Di conseguenza non prima di giugno 2023, ma non ci sono ancora certezze sulle date degli accrediti, che saranno comunicate solo prossimamente dal regione.

L’erogazione della somma potrà avvenire esclusivamente con bonifico su conto corrente oppure su carta con Iban. Non sarà invece possibile ricevere i soldi su carte senza codice iban o su libretti postali.

Abbiamo visto a chi spetta e come richiedere online il bonus fitto 2023 in Campania. In breve, consiste in un contributo fino a 2.000 euro per sostenere il pagamento del canone di locazione della casa, per chi ha redditi medio-bassi. L’importo dovuto viene erogato dopo la formazione delle graduatorie tramite accredito su conto o carte con Iban.

