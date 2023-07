Inizio scuola settembre 2023 Campania e Napoli. Quando cominciano le scuole e quanto durano. Calendario scolastico regionale 2023/2024.

Quando inizia la scuola 2023 in Campania. A settembre ricominciano le lezioni in tutte le scuole di Napoli, Salerno, Benevento e nelle altre località di questa regione. E’ quanto previsto dalla giunta regionale tramite l’approvazione del calendario scolastico 2023-24.

Ecco allora date inizio e fine scuola Campania e Napoli, ma anche quando resteranno chiuse durante l’anno.

Quando comincia la scuola in Campania 2023-24

In Campania e a Napoli le scuole iniziano mercoledì 14 settembre 2023, quindi intorno alla metà del mese. Il primo giorno di scuola è lo stesso sia per le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, sia per le materne. E’ quanto deciso dalla regione con Delibera della giunta n. 249 del 04/05/2023.

Questo significa che per tutti gli studenti che frequentano le scuole in Campania le vacanze estive 2023 terminano il 12 settembre. Dal giorno seguente le attività didattiche giornaliere riprenderanno normalmente, dalle scuole d’infanzia fino ai licei compresi.

Fine scuola 2024 Campania e Napoli, date

Le lezioni finiscono sabato 8 giugno 2024 nelle scuole elementari, medie e superiori della regione Campania. In totale sono 204 i giorni di attività didattica che si svolgono durante l’a.s. 2023-24. Numero che scende a 203 solo in presenza delle festività del patrono.

Fanno eccezione le scuole d’infanzia, visto che in questo caso l’ultimo giorno è previsto per il 30 giugno 2024. Ciò significa che per le materne le lezioni durano circa 3 settimane in più. Mentre l’inizio delle vacanze estive 2024 per gli alunni più grandi arriva il 9 giugno 2024 (salvo esami da sostenere), mentre per i bambini a partire dal 1° luglio 2024.

Calendario scolastico Campania 23-24: feste e ponti

Queste erano le date di inizio e fine lezioni durante il nuovo anno scolastico nelle scuole di Napoli o in Campania. Ma attenzione perché gli studenti avranno altri periodi di vacanza pure in autunno, inverno e primavera. Ecco dunque quando chiudono le scuole in Campania durante l’anno scolastico 2023-24:

1° novembre: festa di ognissanti

festa di ognissanti 8 e 9 dicembre: Immacolata Concezione e ponte il giorno dopo

Immacolata Concezione e ponte il giorno dopo dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: festività di Natale

festività di Natale dal 28 marzo al 2 aprile: festività di Pasqua

festività di Pasqua 25, 26 e 27 aprile: anniversario della Liberazione e ponte nei due giorni successivi

anniversario della Liberazione e ponte nei due giorni successivi 1° maggio: festa del Lavoro

festa del Lavoro 2 giugno: festa nazionale della Repubblica.

Come indica il sito ufficiale della regione Campania, a queste date si aggiunge la festività del Santo Patrono, che cambia in base al comune dove è ubicata la scuola, solo se capita in un periodo di attività didattica.

Riassumendo, quando inizia la scuola 2023 in Campania? Il 13 settembre in ogni istituto di ordine e grado. Mentre finisce l’8 giugno per elementari, medie e superiori e il 30 giugno 2024 per le materne. Come visto però durante l’anno sono previsti diversi ponti e festività, ma sono garantiti 204 giorni di lezione in totale.

