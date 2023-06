Quando inizia la scuola 2023 in Piemonte. Data primo giorno di scuola a Torino e calendario scolastico 2023-2024. Ponti, feste, vacanze e quanti giorni di lezione ci sono.

L’inizio scuola 2023/24 Piemonte è un momento importante per studenti e famiglie, perché segna la fine delle vacanze estive e la ripresa delle lezioni. Anche se per ora il primo giorno di scuola è ancora lontano, è bene conoscere il calendario scolastico 2023-2024 definito dalla regione, per organizzarsi e acquistare i libri.

Ecco allora date inizio e fine scuole elementari, medie, superiori e materne 2023 in Piemonte e quando ci sono le vacanze durante l’anno.

Quando iniziano le scuole 2023 Piemonte e Torino

L’inizio scuola 2023/24 Piemonte è previsto per lunedì 11 settembre 2023 dalla delibera di giunta regionale del 24 maggio. In questa data cominceranno le lezioni nelle scuole elementari, medie e nei licei, ma anche nelle materne. Tuttavia le scuole d’infanzia, in considerazione della tipologia di servizio svolto, potranno anticipare discrezionalmente l’inizio delle lezioni di qualche giorno.

Ecco le date da cerchiare sul calendario:

11 settembre 2023 inizio lezioni in tutte le scuole del Piemonte

le scuole d’infanzia possono discrezionalmente anticipare di qualche giorno.

Di conseguenza le vacanze estive 2023 per gli studenti di Torino, Vercelli e tutte le altre città piemontesi finiscono il 10 settembre. Dal giorno dopo si torna sui banchi di scuola per il nuovo anno.

Quando finisce la scuola 2024 in Piemonte

L’anno scolastico 2023-24 termina sabato 8 giugno, per un totale complessivo di 206 giorni di lezione con 6 giorni a settimana di attività didattica. Il numero totale scende a 176 per le scuole che fanno 5 giorni di lezione settimanali. L’8 giugno è l’ultimo giorno di scuola per le superiori, medie e elementari, ad esclusione degli alunni che devono sostenere gli esami. Quindi salvo eccezioni le vacanze estive 2024 per gli studenti del Piemonte iniziano dal 9 giugno.

Diverso è il discorso per le scuole d’infanzia, che finiscono il 28 giugno 2024, ovvero 20 giorni dopo tutte le altre istituzioni scolastiche. In questo caso la scelta di posticipare la fine dell’attività didattica è per favorire l’organizzazione della vita familiare dei genitori. Dunque per i bambini che frequentano le materne, le vacanze inizieranno il 29 giugno 2024.

Calendario scolastico 2023/2024 Piemonte

Con la deliberazione di giunta, la regione ha stabilito non solo l’Inizio scuola 2023/24 Piemonte e quando finiscono le lezioni, ma anche che ponti e giorni festivi ci sono durante l’anno. Ecco allora le date da segnare in calendario per gli studenti, tratte dal sito ufficiale delle regione Piemonte, visto che le scuole resteranno chiuse:

1° novembre 2023: Festa ognissanti

8 e 9 dicembre: festa dell’Immacolata e ponte il giorno seguente

dal 23 dicembre al 7 gennaio: festività di Natale

dal 10 al 13 febbraio: vacanze di Carnevale

dal 28 marzo al 2 aprile: vacanze di Pasqua

25-26 e 27 aprile: Festa della liberazione e ponte successivo

1 maggio: Festa del lavoro

2 giugno: Festa della Repubblica.

A queste date può aggiungersi la festività del Santo Patrono che capita in data diversa a seconda del comune in cui ci si trova.

Riassumendo, l’inizio scuola 2023/24 Piemonte è previsto l’11 settembre 2023, mentre la fine delle lezioni arriva l’8 giugno 2024. Le scuole d’infanzia possono iniziare con qualche giorno di anticipo e terminano l’attività didattica il 28 giugno. Durante l’anno ci sono numerose festività, come da calendario scolastico regionale.

