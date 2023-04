Bonus terme 2023 regione Piemonte. Come funziona il buono per i servizi termali, da quando inizia e quali sono le strutture convenzionate.

Il bonus terme 2023 arriva in Piemonte e consiste in un voucher per i turisti erogato in base all’esperienza di successo già maturata con i bonus vacanze Piemonte. In pratica i beneficiari potranno utilizzare i servizi termali gratuitamente, facendo le vacanze nel territorio regionale.

Ma come funziona questo buono per le terme? Da quando parte e quali sono gli stabilimenti aderenti? Ne parliamo in questo articolo, secondo le ultime notizie fornite dalla regione.

Come ottenere il bonus terme 2023 Piemonte

L’incentivo regionale consiste in buoni utilizzabili dai turisti per la fruizione dei servizi termali presso gli stabilimenti in Piemonte. Chi ne ha diritto? Secondo le informazioni riportate sul sito della regione, i voucher sono assegnati utilizzando i criteri previsti per l’assegnazione del bonus vacanze Piemonte.

Questo significa che i turisti devono pernottare almeno 2 notti in una delle strutture alberghiere convenzionate presenti nella regione, salvo altre disposizioni eventualmente previste dal bando. L’assegnazione dei voucher potrebbe essere legata anche all’acquisto di almeno di una o più giornate da trascorrere nel centro termale prescelto.

Da quando parte il voucher terme Piemonte?

Per averne la certezza sui requisiti per l’assegnazione bisogna attendere l’uscita ufficiale dell’avviso pubblico, prevista entro fine aprile 2023. Quindi nei prossimi giorni conosceremo termini, scadenze e come richiedere il buono per le terme. Tutti i dettagli operativi di questo nuovo incentivo saranno pubblicati sul sito ufficiale della regione Piemonte, ma le troverete anche in questo articolo sempre aggiornato.

Intanto però si conoscono i fondi messi a disposizione:

800.000 euro alle concessionarie di fonti termali in Piemonte, come contributo a fondo perduto per le sostenere le spese di riapertura

200.000 euro per l’erogazione dei buoni per turisti, che ovviamente riguarderanno gli stabilimenti benessere presenti in questo territorio.

Bonus terme 2023 Piemonte: strutture aderenti

Sono 17 i centri termali presenti nella regione, a cui è rivolta la possibilità di erogare buoni per i villeggianti. Di questi 6 sono situati in provincia di Alessandria, tre ad Asti, tre in provincia di Cuneo, una nella città metropolitana di Torino e le restanti 4 nella provincia di Verbania-Cuneo-Ossola (VCO).

Ecco la lista completa dei centri termali in Piemonte e dove si trovano:

4 strutture a Acqui Terme (Alessandria)

una a Volteggio (Alessandria)

una a Monferrato (Alessandria)

Agliano Terme (Asti)

Castelnuovo Don Bosco (Asti)

Nizza Monferrato (Asti)

Vinadio (Cuneo)

Valdieri (Cuneo)

Lurisia (Cuneo)

Borgofranco d’Ivrea (Torino)

Bognanco (VCO)

Premia (VCO)

Crodo (VCO)

Vanzone San Carlo (VCO).

In queste strutture quindi sarà possibile ottenere il voucher terme, secondo le modalità di assegnazione del bando regionale. Ad esempio Acqui Terme riaprirà dal 15 maggio 2023 anche grazie a questa misura che sostiene le attività turistiche del territorio.

Riassumendo, se state pensando di trascorrere le vacanze 2023 in Piemonte, potete prendere in considerazione l’idea di trascorrere delle giornate di relax alle terme. Gli stabilimenti per il benessere fisico permettono ai turisti di ottenere buoni per utilizzare gratuitamente i servizi. Le domande per ottenere i voucher si potranno presentare nelle prossime settimane. Insomma, si tratta di un ottimo modo per godersi ferie o festività, aiutando l’economia locale.

