Quanti giorni mancano alla fine della scuola 2023 in Piemonte? Data ultimo giorno per scuole d’infanzia, elementari, medie e superiori.

La fine della scuola 2023 in Piemonte si avvicina di settimana in settimana, e anche se il mese di giugno può sembrare ancora lontano agli studenti, in realtà non è proprio così. Infatti, fra ponti e festività i giorni di lezione rimasti diminuiscono rapidamente. Entriamo allora nel dettaglio per capire quanto tempo manca alla chiusura della scuola a Torino e nelle altre città del Piemonte, in base al calendario scolastico regionale.

Vedi anche: Fine scuola 2023 Veneto quanti giorni mancano

Quando finisce la scuola 2023 in Piemonte

L’ultima campanella dell’anno nelle scuole elementari, medie e nei licei della regione Piemonte, suonerà sabato 10 giugno 2023. Ciò significa che dal giorno seguente gli studenti si potranno dedicare alle lunghe vacanze estive, visto che le scuole poi riapriranno a settembre. L’unica eccezione riguarda chi deve sostenere gli esami, in questo caso la pausa estiva inizierà solo una volta concluse le prove scritte e orali.

Quindi chi volesse sapere quante settimane mancano alla fine della scuola in Piemonte, può fare questo calcolo per sottrazione, andando a ritroso dalla data di fine scuola ad oggi. Per esempio il 10 aprile mancheranno 9 settimane alle fine dell’anno scolastico, ovvero quelle che intercorrono prima di arrivare al 10 giugno. Ma il calcolo si può applicare anche alla data odierna, aggiungendo o togliendo i periodi in base al calendario.

Quando chiude la scuola dell’infanzia in Piemonte

A differenze della altre scuole gli asili terminano la loro attività didattica in data posticipata. In particolare in Piemonte le scuole d’infanzia chiudono il 30 giugno 2023. Di conseguenza la fine delle scuole d’infanzia sono previste 3 settimane dopo in questa regione. Questo consente ai genitori di organizzare meglio la propria vita familiare con quella lavorativa, dal momento che i figli in questo caso sono piccoli.

Durante il periodo di pausa ci si potrà concentrare sulle vacanze oppure iscrivere i figli ai centri estivi laddove presenti. In attesa della ripresa delle lezioni che avverrà presumibilmente entro metà settembre 2023. La data verrà comunicata sul sito ufficiale della regione Piemonte dopo l’approvazione dell’apposita delibera di giunta.

Calendario scolastico regione Piemonte: ponti e festività

Abbiamo visto quando si conclude l’anno scolastico 2022/2023 in ogni scuola di ordine e grado in Piemonte. Tuttavia ci sono altri periodi in cui le lezioni non si terranno negli istituti delle città di Torino, Vercelli, Novara e tutte le altre. Stiamo parlando per esempio delle vacanze di Pasqua oppure dei ponti previsti durante le festività nazionali della liberazione o della Repubblica.

Ecco nel dettaglio quando ci saranno le prossime vacanze e le scuole resteranno chiuse in Piemonte:

da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 a Pasqua

lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023, ponte e festa della liberazione

lunedì 1 maggio 2023, festa del lavoro

venerdì 2 e sabato 3 giugno, festa della repubblica e ponte il giorno seguente.

Riassumendo, l’ultimo giorno di scuola in Piemonte è previsto per il 10 giugno 2023 nelle scuole superiori, medie ed elementari (30 giugno in quelle d’infanzia). Mancano quindi sempre meno settimane alla fine delle lezioni, senza dimenticare che da aprile a giugno ci sono ancora ponti o feste in calendario.

Vedi anche: Bonus regionali per figli studenti