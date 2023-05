Bonus centro estivo 2023, quali comuni lo danno in Piemonte e come richiederlo nei dintorni di Torino. Isee, requisiti e importi del voucher campi estivi.

Il bonus centri estivi 2023 è disponibile in diversi comuni della regione Piemonte. Consiste in uno sconto (su base Isee) applicato direttamente sulla tariffa della retta da pagare per i campi estivi frequentati bambini di età compresa fra 0 e 6 anni. Quindi le famiglie con figli piccoli iscritti ai servizi educativi per l’infanzia dopo la fine della scuola possono richiedere questo incentivo comunale.

Molti si trovano nei pressi della città metropolitana di Torino o all’interno della provincia, altri invece nel resto del territorio regionale. Ecco allora quali sono i comuni che danno il voucher centri estivi 2023, a quanto ammonta lo sconto e a chi spetta caso per caso.

Vedi anche: Bonus scuola Piemonte 2023-24 come richiedere il voucher libri

Bonus centro estivo 2023 comune di Grugliasco

Il voucher per l’iscrizione ai centri estivi in questo comune situato nell’area metropolitana di Torino spetta alle famiglie:

residenti nel comune di Grugliasco

con Isee fino a 30.000 euro

con un figlio che frequenta i servizi educativi per l’infanzia.

In presenza di questi requisiti il contributo si può richiedere online su internet, compilando il modulo presente sulla piattaforma SiMeal. La domanda deve essere inviata entro la scadenza del 28 maggio 2023 come previsto dal bando comunale. Se accordato il bonus consiste in uno sconto sulla retta da pagare, in percentuale rispetto al reddito. L’importo del voucher dipende quindi dalla fascia Isee di riferimento, come riportato dalla seguente tabella.

Voucher campi estivi 2023 comune di Collegno

Nella città di Collegno (Torino) a partire da maggio 2023 si può richiedere il contributo per la riduzione della quota di frequenza ai centri estivi. L’istanza si può inviare utilizzando il modulo online che trovate sul portale eCivis, da parte di genitori residenti nel comune che iscrivono i figli ai servizi educativi.

Il contributo consiste in una riduzione delle prezzo da pagare per la retta ai campi estivi. In altre parole le famiglie beneficiari ottengono uno sconto sulla tariffa settimanale da pagare. L’importo di questo contributo varia in base alla fascia Isee di appartenenza del nucleo familiare. In particolare, secondo quanto previsto dal bando comunale è pari a:

110 euro massimo a settimana, per chi ha un’esenzione solidale

70 euro settimanali per Isee fino a 4.000 euro

50 euro a settimana, per Isee compresi fra 4.000 e 12.000 euro

40 € settimanali, con Isee da 12.000 a 20.000 euro

30 euro a settimana, per la fascia Isee compresa fra 20.000 e 30.000 €.

Altri comuni sconti centri estivi 2023 e fasce Isee

Come visto l’ammontare del contributo assegnato dai bandi comunali alle famiglie richiedenti dipende dall’Isee familiare 2023. Quindi è necessario avere il documento aggiornato per ottenere la riduzione della retta da pagare. Tanto più basso sarà il valore Isee, tanto più alto il contributo settimanale che si potrà ricevere in base ai criteri stabiliti da ciascun avviso pubblico.

Oltre ai comuni visti fin qui ce ne sono altri 3 piemontesi che hanno già adottato questo provvedimento in passato, vale a dire Novara, Giaveno e Biella. Di conseguenza potrebbero pubblicare il bando per accedere all’incentivo di quest’anno nei prossimi giorni o settimane. Ma non si può escludere che arrivino ulteriori contributi per i campi estivi 2023, magari in grandi città come Torino, Alessandria o Biella. Quindi se siete interessati a sapere quali sono i bonus attivi per i centri estivi nella regione, tornate spesso su questo articolo in aggiornamento. Intanto, almeno per ora, i buoni per i campi estivi 2023 nei comuni del Piemonte sono quelli che abbiamo visto.

Vedi anche: