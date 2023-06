Voucher campi estivi regione Liguria 2023, requisiti. Come richiedere online il bonus filse centri estivi e quando arrivano i pagamenti.

Il bonus campi estivi 2023 Liguria è disponibile per le famiglie con figli che frequentano i servizi educativi. Lo comunica la regione Liguria tramite deliberazione della Giunta n.533/2923 che stabilisce a chi spetta il contributo.

Concentriamoci quindi su come ottenere il voucher centri estivi 2023 in Liguria: ecco i limiti Isee, quando scade la domanda e le modalità di erogazione.

Bonus campi estivi 2023 Liguria chi può richiederlo

Il bando pubblico per accedere al contributo campi estivi 2023 della regione Liguria stabilisce i requisiti necessari per inviare la richiesta. Nello specifico sono ammessi all’incentivo le famiglie con:

residenza nel territorio regionale

figli di età compresa fra 3 e 14 anni che frequentano i centri estivi nel periodo compreso fra il 12 giugno e il 13 settembre 2023

un Isee annuale non superiore a 30.000 euro.

In relazione alle fasce isee sono 2 come specifica l’avviso, la prima fra 0 e 15.000 euro, mentre la seconda fra 15.001 e 30.000 euro. Nell’assegnazione del contributo chi rientra nella prima fascia avrà priorità. I genitori di bambini e ragazzi che vanno nei campi estivi possono richiedere questo aiuto finanziato dalla regione con 3,3 milioni di euro nel 2023.

Bonus campi estivi 2023 Liguria domanda Filse

Le richieste si possono presentare online sul sito www.filse.it a partire dal 14 settembre e fino al 9 ottobre 2023. Per completare l’operazione bisogna accedere al portale tramite Spid e riempire tutti i campi richiesti dalla procedura telematica. Oltre ai dati del richiedente nel modulo della domanda bisogna allegare le ricevute di pagamento effettuate al centro educativo. Non è possibile invece inviare l’istanza in formato cartaceo o con altre modalità.

Si può chiedere il contributo per ogni settimana di frequenza del figlio nei centri estivi presenti nel territorio ligure, fino a un massimo di 6 settimane. Quindi per ogni settimana frequentata si può ottenere un rimborso delle spese sostenute per pagare la retta fino a 6 in totale.

Filse campi estivi 2023 Liguria, graduatorie

Come si legge nell’avviso pubblico, disponibile in formato pdf da scaricare sul sito ufficiale della regione Liguria, i voucher sono assegnati tramite graduatoria. Quindi dopo la chiusura dei termini per presentare le richieste, viene stilata una lista con i nomi dei beneficiari fra chi ha inviato la richiesta, pubblicata sul portale di Filse. La priorità spetta ai redditi più bassi, ma a parità di Isee conta l’ordine cronologico di arrivo dell’istanza. Per questo vi consigliamo di inviarla il prima possibile una volta aperti i termini.

Ma quando arrivano i soldi del bonus campi estivi 2023 Liguria? Subito dopo la pubblicazione della graduatoria. Di conseguenza, anche se non c’è ancora una data ufficiale è presumibile che l’accredito ci sia fra fine ottobre e novembre 2023. L’erogazione avviene esclusivamente a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal beneficiario nella domanda.

In sintesi, il bonus campi estivi 2023 Liguria spetta alle famiglie con Isee basso e figli frequentanti i centri durante l’estate. Si richiede online sul sito di Filse, viene assegnato tramite graduatorie e pagato mediante bonifico ai destinatari.

