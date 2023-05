Bonus libri scolastici 2023. A chi spetta il voucher della regione Liguria per acquistare libri di testo. Fasce Isee, domanda Aliseo e graduatorie.

Il bonus libri 2023 in Liguria è un buono per l’acquisto di materiale didattico e serve a sostenere studenti delle superiori che fanno parte di famiglie con redditi bassi. Il contributo, detto anche borsa di studio-voucher, approvato in applicazione del Decreto legislativo n. 63/2017 si può chiedere solo in presenza dei requisiti del bando regionale. Di conseguenza se sei interessato a presentare domanda, ecco che Isee devi avere, come e quando chiedere l’incentivo sul sito istituzionale Aliseo.

Vedi anche: Bonus regionali per figli studenti

Bonus libri regione Liguria 2023, beneficiari

Consiste in un voucher di valore compreso fra 150 e 500 euro in favore di studenti che:

frequentano le scuole superiori nell’anno scolastico 2022/2023

fanno parte di un nucleo familiare con Isee fino a 15.748,78 euro

sono residenti in Liguria nell’anno della frequenza a scuola.

L’incentivo viene assegnato per ogni figlio con queste caratteristiche. Ciò significa che una famiglia con 2 figli che fanno le scuole superiori, possono ricevere due buoni (facendo 2 richieste separate). Oltre che per acquistare materiale didattico, il sussidio regionale si può usare per pagare i trasporti o accedere a beni e servizi di natura culturale.

Vedi anche: Bonus scuola Piemonte 2023/24 come richiedere il voucher libri

Aliseo borse di studio libri di testo 2023, domanda online

Le domande si possono inviare esclusivamente per via telematica, quindi online sul sito

istituzionalewww.aliseo.liguria.it fino al 30 giugno 2023. Per accedere al portale bisogna avere lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la carta di Identità elettronica del genitore richiedente, se lo studente è minorenne. Inoltre, sono necessari i seguenti documenti:

codice fiscale dell’alunno

attestazione Isee 2023 in corso di validità.

Una volta entrati, la richiesta si effettua compilando il modulo presente nella sezione “Domande borse di studio – Voucher a. s. 2022/2023 on line”. Qui bisogna inserire tutti i dati richiesti dalla procedura, salvarli e inviare l’istanza. Al termine si riceve una mail di conferma che contiene il numero di pratica, da stampare e conservare.

Vedi anche:

Graduatorie e quando arriva il voucher libri Liguria 2023

L’assegnazione dei buoni per studenti avviene tramite graduatoria, ovvero una lista di nomi dei beneficiari, individuati fra i richiedenti. Ciò significa che dopo la scadenza del 30 giugno, l’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento, stilerà questo elenco dando priorità ai nuclei familiari con Isee più basso. A pari reddito hanno diritto di precedenza gli studenti di età maggiore.

Quindi i buoni virtuali per comprare libri fino a 500 euro arrivano dopo la formazione delle graduatorie. Di conseguenza c’è da aspettare almeno il mese di luglio 2023 o i seguenti. L’elenco sarà comunicato via mail ai diretti interessati e sul sito ufficiale di aliseo.

Ricapitolando, il bonus libri 2023 della regione Liguria, spetta agli studenti delle scuole superiori in possesso dei requisiti reddituali previsti dal bando. Si richiede online sul sito di Aliseo e viene assegnato tramite una lista di beneficiari. Non si tratta di soldi, ma di voucher per acquistare materiale didattico, trasporti o servizi culturali.

Vedi anche: