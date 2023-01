Bonus affitto 2023 Liguria. Quando esce il bando comuni

Bonus affitti 2023 Liguria. Da quando si può fare domanda a Genova e in tutti i comuni della regione. Requisiti e quando arriva il contributo affitto.

Bonus affitto 2023 – La regione Liguria ha pubblicato l’avviso dell’attivazione del servizio del fondo sociale affitti. In altre parole l’inizio della procedura per richiedere il contributo alla locazione per chi vive in affitto in tutti i comuni del territorio ligure. Come sempre il sostegno è rivolto alle famiglie con redditi bassi e altri requisiti individuati dai bandi.

Ecco allora tutto quello che devi sapere se vuoi richiedere il bonus fitti 2023 in Liguria: data inizio, dove richiederlo e quando arrivano i soldi per pagare i canoni di locazione.

Quando esce il bando affitto 2023 Liguria

Come annunciato dalla regione la procedura rivolta a tutti i comuni, sarà attiva dal 1° marzo 2023. Il servizio è rivolto a ogni municipio presente sul territorio regionale, in funzione della rilevazione del fabbisogno sulla condizione abitativa dei cittadini.

Una volta comunicati i dati ogni comune riceverà una quota delle risorse del fondo, che potrà assegnare ai cittadini richiedenti. In altre parole ogni comune pubblicherà il proprio avviso, elencando requisiti, tempi e modalità di erogazione del contributo alla locazione. Quindi per sapere quali sono quelli che riguardano il comune in cui vivi ti consigliamo di verificare nel tuo municipio o attendere la pubblicazione del bando sul suo sito internet.

Bonus affitto 2023 Genova, a chi spetta

Come visto anche se le procedure inizieranno a breve, per conoscere nel dettaglio a chi spetta l’incentivo regionale bisogna attendere ancora. Tuttavia, in base alle regole previste dal contributo affitto 2022 Liguria, ne hanno diritto:

i cittadini italiani, UE o con permesso di soggiorno di lungo periodo

con Isee fino a un massimo di 16.700 euro

che hanno un regolare contratto di affitto ad uso abitativo come prima casa

con un contratto di locazione intestato al richiedente del sussidio o a un componente dello stesso nucleo familiare.

Chi ha queste caratteristiche può richiedere il bonus al comune di Genova, online o in forma cartacea, entro la scadenza indicata dallo stesso. Stesso discorso per le altre città liguri, come La Spezia, Savona, Albenga, Rapallo, Chiavari e via dicendo.

Quando arriva il contributo affitto in Liguria

Ricordiamo che questo contributo è un aiuto economico erogato sotto forma denaro. In altre parole i destinatari con i requisiti che fanno domanda al comune riceveranno una somma che può variare a seconda dei casi e delle disponibilità economiche, da 500 a 2.400 euro. Questi soldi servono ad aiutare le famiglie in condizioni di disagio economico a sostenere le spese per l’affitto di casa.

Per sapere quando arriva il beneficio, bisogna attendere il termine per la presentazione delle domande. Questo cambia di comune in comune. Solo al termine delle procedure ogni municipio pubblicherà la graduatoria con i nomi dei destinatari. E successivamente verrà erogato il contributo. Stando a quanto riporta il sito della regione queste operazioni si concluderanno entro il 30 settembre 2023. Ma nelle prossime settimane avremo informazioni più precise al riguardo.

Quindi se vuoi ricevere il bonus affitto 2023 Genova e Liguria, torna spesso su questo articolo in aggiornamento con le ultime sul fondo per locazione regionale, assegnato dai comuni.

