Saldi estate 2023 in Liguria, quando iniziano e terminano gli sconti di fine stagione. Calendario saldi nelle città e nei centri commerciali.

Saldi estivi 2023 in Liguria iniziano a luglio e durano 45 giorni in totale, come stabilito dal consiglio regionale. Ma ci sono regole ben precise anche per quanto riguarda il divieto di vendite promozionali nei negozi durante le settimane che precedono gli sconti dell’estate.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sul calendario dei saldi 2023 in Liguria: quando cominciano e fino a quanto durano.

Data inizio saldi estivi 2023 Genova e Liguria

I saldi estivi quest’anno partono giovedì 6 luglio 2023 in Liguria. Quindi a differenza del 2022 questa volta gli sconti estivi non iniziano il primo sabato di luglio, ma in un giorno diverso. Questa scelta è stata fatta dalla giunta Toti, che ha preferito posticiparla rispetto alla data indicata dalla conferenza delle regioni, ovvero il primo luglio. Questo perché ritiene il primo luglio troppo anticipato come giorno di partenza per i ribassi, anche considerando che in Liguria gli sconti non durano 60 giorni, ma meno.

Di conseguenza nelle vetrine dei negozi i ribassi su abbigliamento, scarpe, accessori o altre tipologie di prodotti, si vedranno solo dal 6 luglio e nelle settimane successive, fino al mese di agosto 2023.

Quando finiscono i saldi estivi 2023 in Liguria

Gli sconti nei punti vendita a Genova, La Spezia, Sanremo e tutte le altre località della Liguria, finiscono sabato 19 agosto 2023. Di conseguenza la durata complessiva del periodo dei saldi estivi è di un mese e mezzo, ovvero 45 giorni. Un lasso di tempo inferiore rispetto ad altre regioni, che nella maggior parte dei casi prevedono la classica durata di 2 mesi (60 giorni).

In ogni caso gli abitanti della Liguria e tutti coloro che la visiteranno durante le vacanze estive potranno approfittare degli sconti fino alla seconda decade di agosto. Durante tutto questo periodo si potranno fare acquisti a prezzi convenienti, risparmiando in alcuni casi anche il 50% rispetto al costo iniziale dei prodotti.

Regole saldi Liguria, vendite online e promozionali

Le leggi regionali sul commercio in Liguria prevedono il divieto di vendite promozionali durante i 40 giorni precedenti la data ufficiale di inizio saldi estivi. Questo significa che a partire dal 27 maggio 2023 non ci saranno più le offerte specifiche che si trovano su alcuni prodotti. Come ad esempio le offerte della mid-season attualmente in corso in alcuni negozi.

Questo tipo di discorso invece non vale per i saldi online, per cui i rivenditori non hanno gli stessi vincoli. Di conseguenza le offerte potrebbero esserci anche qualche giorno prima dei saldi in negozio. Ma è ancora presto per saperlo, nelle prossime settimane marchi di moda come ad esempio Zara o Carpisa potrebbero annunciare eventuali novità al riguardo, di cui ovviamente vi aggiorneremo.

Queste intanto le date di inizio e fine saldi estivi 2023 in Liguria. In breve, si parte il 6 luglio e la durata ammonta a 45 giorni, ovvero fino al 19 agosto. Niente sconti in negozio invece dal 27 maggio al 5 luglio.

